El mensaje de la reina a Ana Coll, que perdió a su marido e hijo en la DANA: "Me dijo que me cuidara yo y que cuidara a mi hija"

Ana Coll perdió a su marido Javier y a su hijo Javi de 3 años el día de la DANA. Estaban los cuatro en su casa de Sot de Chera cuando el edificio donde vivían se vino abajo a consecuencia de la fuerza del agua. Su pareja salió despedida y el pequeño falleció aplastado por una viga.

Ana y su hija de 9 años estuvieron ayer sentadas en primera fila durante el funeral de Estado: "Fue emotivo, pero para mí sobraba alguien, lo tuvimos que aguantar. Él es el culpable de lo que ha pasado. Se tenía que haber ido. Estropeó el acto, no podía estar tranquila, los ojos se me iban hacia él".

Ana María también estuvo saludando a los reyes en el interior del Museo de las Ciencias: "La reina me miró, yo le hice un gesto, y me dijo que me acercara. Vio las fotos de las camisetas que llevábamos puestas. Le preguntó a mi hija quienes eran, después me abrazó y me dijo que se acordaba de mi de la misa de la catedral, y comentó que era muy triste todo lo que ha pasado. Me dijo que siguiera hacia adelante, que me cuidara yo y que cuidara a mi hija".

Las asociaciones de víctimas se preguntan "qué reflexión" quiere Mazón cuando "debería dimitir"

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29-O, Rosa Álvarez, y la de la Asociación Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, han cuestionado "qué tipo de reflexión" pretende hacer el president de la Generalitat, Carlos Mazón, cuando, a su entender, debería dimitir porque así lo exige "el sentir de la sociedad valenciana", que "ya no confía en él".

Ambas dirigentes han valorado la organización del funeral de Estado en memoria de las víctimas de la DANA y el breve encuentro que algunos familiares mantuvieron con los Reyes. En cuanto a los abucheos que recibió Mazón por parte de algunas familias —sin que estos interrumpieran el desarrollo del acto—, los han interpretado como una reacción ante la "provocación" que supuso su presencia en el homenaje.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.