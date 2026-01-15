Los Reyes visitan el proyecto valenciano que recupera miles de fotos bajo el barro de la DANA

Amparo y Nacho. Vecinos de Paiporta. El agua alcanzó los 2,20 metros en la planta baja de su casa en la DANA de Valencia de 2024. El agua se llevó todas las memorias digitales con recuerdos de viajes, pero dentro del mueble del comedor quedó destrozado un álbum.

“Tenía fotos de los bautizos, las comuniones…no recordábamos ni que estuviera allí. Poder recuperar nuestra memoria ha sido sanador”, explica Amparo.

Y éste es uno de los grandes objetivos de la iniciativa de la Universidad Politécnica de Valencia, liderado por la Facultad de Bellas Artes: recuperar la memoria doméstica para sanar y reconstruir las heridas.

"En este departamento hemos recuperado 340.000 fotografías de 3.000 álbumes dañados. 400 familias afectadas por la DANA nos han traído sus fotografías para recuperarlas", explica Pedro Vicente, co-director del proyecto.

Los reyes Don Felipe y Doña Letizia han visitado el laboratorio este miércoles para conocer de cerca de la iniciativa. Dos voluntarias cuentan que se han interesado por todo el proceso, por el estado en el que llega el material y la tecnología que se utiliza.

Explica Ester Nebot, co-directora de la iniciativa, que el Rey ha preguntado si entre las fotos habían encontrado a personajes conocidos y que le han explicado que han restaurado muchas imágenes de los monarcas y de cuando él mismo era Príncipe.

"Han sido muy cercanos y les ha sorprendido que solo hubiera 2 hombres entre el equipo de 200 personas. Les he explicado que en el sector de la restauración el 98% son mujeres", dice Nebot.

Salvar fotos entre el barro devuelve vida y esperanza

Al laboratorio llegan los álbumes repletos de barro. Es como un hospital en el que hay cribado y UCI. Aquí las lavan, desinfectan para eliminar los hongos y digitalizan. A las familias les entregan el álbum tal y como lo entregaron, pero restaurado. Una voluntaria que se encarga de entregar los trabajos nuevos asegura que ha visto emocionarse a muchas familias al recibir las fotos y que han llegado a expresarle que es el mejor regalo de sus vidas.

Nacho y Amparo recuerdan que cuando les devolvieron el álbum no eran capaces de mirar las fotos. "No teníamos casa todavía y estuvo mucho tiempo cerrado en casa de mis padres. No podíamos ni ver las fotos. Estos días hemos vuelto a llorar al ver las imágenes. Podremos contarles a nuestros hijos que este álbum pasó una DANA y que gracias a voluntarios lo tenemos guardado en casa", cuenta el matrimonio.

Los Reyes han preguntado a los voluntarios -restauradores, fotógrafos o digitalizadores- por por el proceso. Explican muchos de ellos que les ha llamado la atención lo científico del proyecto, la ayuda de la IA para conseguir la restauración y el beneficio que supone ante catástrofes como una DANA.

El proyecto “Salvem les Fotos UPV-Recuperra las memorias" comenzó a trabajar días después de la dana de 29 de noviembre de 2024. Se enmarca en las iniciativas que impulsó la Xarxa d’Universitats Públiques Valencianes per a la Cultura, junto con el Consejo Internacional de Museos (ICOM), el Grupo Español de Conservación (GE-IIC) y el Museu Valencia d'Etnología (L'ETNO).

Muchas de las imágenes recuperadas forman parte de una exposición, que también han visitado los monarcas. Una muestra que pone de evidencia la importancia para las familias de recuperar la memoria para darle sentido al futuro tras una catástrofe.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.