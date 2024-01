Novedades en la fuga de 'El Pastilla' de Alcalá Meco: abren expediente a tres funcionarios de la prisión

El paradero de Yousef Mohamed Lehrech, el preso que se fugó de Alcalá Meco aprovechando la visita de familiares de otros internos, continúa siendo una incógnita. Recientemente, la Policía Nacional ha publicado en sus redes sociales la foto y las características físicas de 'El Pastilla', un joven de 20 años que sería "altamente peligroso". Antena 3 Noticias ha tenido acceso a la últimas novedades del caso, que abordan sanciones a tres funcionarios de la prisión.

Fue una cadena de errores en la seguridad del centro penitenciario lo que provocó que el preso acabara en paradero desconocido. Las imágenes de la cárcel han mostrado la fuga de Yousef junto a una decena de familiares de otros presos. Se puede ver cómo el vigilante no se percató de ello en aquel momento. Sin embargo, la cosa no queda ahí, puesto que hubo un segundo fallo en otro control. El joven salió por una puerta lateral cuando el funcionario entregó el DNI a las visitas y, tras avanzar a lo largo de siete metros encontró otra puerta que tendría que estar cerrada si la anterior no lo está.

Entonces, el preso recorrió los 300 metros que separan la puerta de acceso de la cárcel, donde se ubica la garita de la Guardia Civil. Se equivocó de salida y un agente le dijo que tenía que marcharse por el acceso que había cerca.

Novedades en el caso

Fuentes penitenciarias han confirmado a Antena 3 Noticias que se va a abrir un expediente a tres funcionarios de la prisión: el encargado de la comunicación, el de los rastrillos y el de la puerta de salida del centro penitenciario. Se trata de un expediente disciplinario, lo que supone una falta grave y que podría suponer la suspensión de empleo y sueldo hasta seis años.

¿A qué se deben los fallos de seguridad?

Estos fallos de seguridad del centro penitenciario se deberían a la falta de funcionarios de prisiones, además de que este preso no tendría que haber estado en un módulo para presos peligrosos.

Yousef Mohamed Lehrech, 'El Pastilla'

Yousef mide 1,88 metros de altura, presenta una constitución delgada y se le conoce como 'El Pastilla'. Confesó el asesinato en abril de Nayim K. A., alias 'Tayena', quien era su jefe y líder de una de las facciones del crimen organizado relacionados con el narcotráfico en la Ceura. Además, se le acusa del crimen de un hombre de 26 años al que la banda confundió con uno de los miembros de otro grupo rival.

A finales de mayo, se le detuvo en el puerto de Algeciras y fue encarcelado de manera provisional en la cárcel. Tras ello, se le trasladó a la cárcel de Badajoz para terminar a principios de diciembre en Alcalá Meco.

Yousef Mohamed Lehrech lleva a su espalda 11 sanciones, autolesiones y peleas e insultos en prisión con otros presos jóvenes, motivo por el que se le habría trasladado de cárcel, tal y como indican a Europa Press fuentes penitenciarias.

No estaba bajo medidas especiales de control

A Yousef se le catalogó con nivel cinco en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES) de Instituciones Penitenciarias, pero estaba en un módulo terapéutico de respeto, lo que quiere decir que no se encontraba bajo especiales medidas de vigilancia.

Fue la misma tarde del día 23 de diciembre cuando se percataron de la ausencia del preso, por lo que activaron de manera inmediata los protocolos para comunicar lo ocurrido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Juzgado que lleva la causa del preso y se inició un procedimiento interno para averiguar las claves de la fuga y qué fue lo que pasó.