Una enfermera amputa un pie sin orden médica para exhibirlo en su tienda de taxidermia: "Usen sus botas, niños"

La enfermera procedente de Wisconsin, Mary K. Brown, fue detenida por amputar el pie de un paciente sin su consentimiento. Según ha informado otra enfermera que trabajaba con ella, su intención era conservar el pie y exhibirlo en la tienda de taxidermia perteneciente a su familia.

Mary K. Brown, de 40 años, no ha admitido la culpa de los cargos de abuso de un paciente y no se enfrentará a la pena de cárcel, pero sí tendrá que pagar $443 de tasas judiciales. El paciente, un hombre de 62 años, estaba bajo su cuidado en la residencia de ancianos en la que la enfermera trabajaba en mayo de 2022 y, según documentos judiciales, falleció tan sólo unos días después de la amputación del pie, lo que dio inicio a una investigación que culminó con el arresto de Brown.

Los hechos se dieron a conocer gracias al informe forense

En junio de 2022, el médico forense del condado dio la voz de alarma cuando le llegó el cuerpo de un paciente desde el centro de cuidados asistidos para realizar una autopsia debido a las "circunstancias inusuales de la muerte", según informó NBC News. El forense observó que el pie de la víctima no estaba unido a su cuerpo y, tras revisar su historial médico, confirmó que se le había amputado el pie sin orden médica.

Según una denuncia penal obtenida por NBC, el paciente ingresó en la residencia con una congelación severa en ambos pies y uno de ellos ya no estaba unido completamente a la pierna, además de estar "negro como una momia", según declararon las enfermeras del centro.

La enfermera de Wisconsin presuntamente utilizó unas tijeras para cortar el tendón que unía el pie a la pierna de la víctima. Esto provocó la amputación total del miembro, que fue inmediatamente colocado en una bolsa y llevado al congelador para ser enviado cuando falleciera.

Los testigos que se encontraban allí declararon a NBC que fue un proceso doloroso y sin anestesia en el que el hombre "lo sintió todo y le dolió muchísimo", mientras Brown hablaba de su plan de preservar el pie y ponerlo en exhibición en la tienda de taxidermia de su familia con un cartel que dijera: "Usen sus botas, niños"

Tras esto, la enfermera se enfrentó a dos cargos: causar daño corporal grave de forma intencional y abuso físico de una persona mayor. Ambos cargos fueron desestimados como parte de un acuerdo de declaración de 'no contest' (no admite culpa, pero acepta las consecuencias penales) y Brown aceptó no ejercer más como enfermera registrada ni como enfermera práctica licenciada en el estado de Wisconsin.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com