El PP exige la comparecencia "fundamental" de Ana Redondo por los casos de agresiones sexuales en Ceuta

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha advertido este jueves de que su formación ha solicitado en el Congreso de los Diputados la comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para que explique su actuación ante los casos de violencia sexual contra niñas y mujeres en Ceuta.

Así lo ha avanzado Carmen Fúnez en declaraciones a los medios de comunicación desde la sede de Génova, entre las que informa sobre la petición de comparecencia en la Cámara Baja de la ministra de Igualdad por los datos que se han conocido a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del aumento de casos de agresiones sexuales en Ceuta.

Fúnez afirma que han registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia porque "es fundamental" que Redondo "responda cuáles son los protocolos que está poniendo en marcha con el Ministerio del Interior" ante estas agresiones, y si trabaja ya en esta cuestión "porque nos parece absolutamente esencial".

"Es esencial que la ministra de Igualdad comparezca ante el Congreso de los Diputados y dé explicaciones sobre la situación y sobre si están realizando alguna acción para proteger a todas las mujeres que en este momento están en la ciudad de Ceuta", ha señalado.

Asimismo, Fúnez ha destacado los datos recabados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, indica, advierten sobre un repunte de este tipo de delitos en Ceuta.

Más de 1.200 migrantes desalojados de la Playa del Trampolín

La Delegación del Gobierno en Ceuta anunció esta mañana el desalojo de más de 1.200 migrantes de la Playa del Trampolín en Ceuta, que se encontraban acogidos allí tras la entrada irregular y masiva de más de 80.000 personas.

Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha habilitado inicialmente los espacios de Loma Margarita y El Embolsamiento, con capacidad conjunta para acoger a unas 1.800 personas.

Fuentes policiales estiman que en la playa podrían encontrarse entre 3.500 y 5.000 personas antes de que comenzaran los desalojamientos, una cifra que toma como referencia, entre otros datos, los alrededor de 3.500 menús distribuidos este miércoles.

Un amplio dispositivo policial con agentes de la Policía Nacional como la Guardia Civil y Policía Local. Debido a la gran cantidad de personas movilizadas está provocando importantes dificultades en la circulación de vehículos.