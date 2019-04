Cientos de personas se manifiestan para exigir el derecho a voto de las personas con discapacidad intelectual

Cientos de personas se han manifestado este miércoles frente a las puertas del Tribunal Constitucional para reclamar el derecho de sufragio para todo el mundo, en especial para las casi 100.000 personas con discapacidad intelectual que actualmente no pueden votar.

La concentración ha sido organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Down España y Plena Inclusión. El desencadenante de esta protesta ha sido el fallo en contra del Tribunal Constitucional a un recurso de amparo interpuesto por la familia de Mara, una joven gallega con discapacidad intelectual a la que un juzgado le privó del derecho a voto tras hacerle un examen para probar sus conocimientos. Esta discriminación, según los convocantes, que han cifrado en más de quinientos los asistentes a la protesta, vulnera la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España en 2008. "No es que no acatemos la sentencia, que lógicamente hacemos porque es un ordenamiento jurídico, sólo decimos que no nos gusta que a las personas con discapacidad se les quite el derecho a voto", ha expuesto José Fabián Cámara de Down España, quien pide una ley universal "sin resquicios ni discriminación de ningún tipo, como dicta la Constitución".

Por su parte, Luis Cayo de Cermi ha manifestado la "permanente frustración y decepción" con el TC, al que acusa de "no asumir, conocer ni practicar" la dimensión de derechos humanos con la que "abordar la realidad" de este colectivo.

Los manifestantes, venidos desde todas partes de España, han portado carteles con el lema "No juzgues mi discapacidad #MiVotoCuenta" y han repetido consignas como "queremos votar" o "derecho al voto". "Somos personas y no bichos raros", ha gritado con indignación Magdalena, una mujer afectada por la ley. Durante la protesta, la madre de Mara y Antonio Hinojosa, un miembro de Plena Inclusión con discapacidad intelectual, han leído un manifiesto en el que reclaman su derecho a votar, a entender la información electoral y a poder participar en política.

En este discurso, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo han protestado porque "a ningún ciudadano le examinan para votar" más que a ellos, además de que "nadie debería negarles participar como miembros en las mesas electorales". "Estamos hasta las narices de que nos traten a los discapacitados como ciudadanos de segunda", ha aseverado José, un señor al que se le impide votar y que ha venido a protestar desde Cuenca, a lo que ha añadido que "se habla mucho de equiparar derechos, pero luego se queda todo en papel mojado".