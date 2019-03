El chocolatero más antiguo de Europa recibe el premio al autónomo del año a los 92 años

El Rey continúa recuperándose de su operación en la cadera, por lo que muchas de las actividades de su agenda han pasado al Príncipe de Asturias. Esta mañana, don Felipe ha tenido cuatro audiencias en el Palacio de La Zarzuela y ha recibido a los galardonados de los premios 'Autónomo del Año'.

Entre los galardonados figura Jesús Subiza. Tiene más de 90 años, y es chocolatero en Pamplona. Jesús se ha llevado este reconocimiento por su trayectoria profesional.

Es el chocolatero más antiguo de Europa. A sus 92 años, 78 de ellos al frente de su negocio artesano, tiene claro el consejo para quienes emprenden hoy en día y para los tres millones de autónomos que hay en España "Hay que tener muchas ganas de trabajar. No me he quedado en la cama ningún día, y no he estado nunca enfermo. Se puede competir con todos, incluidos los chinos".

Ese tesón le llevó a recibir el premio de autónomo del año de 2012. Su mérito, según cuenta, es que ha sabido equilibrar los tiempos de bonanza con otros más duros. Asegura que el tiempo no le pesa y espera seguir en su tienda, al menos hasta que que cumpla los cien años.