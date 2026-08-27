Sanidad envía a Fernando Simón a Ceuta para vigilar el riesgo de epidemias

Fernando Simón es uno de los altos designados por el Ministerio de Sanidad para seguir la evolución de la crisis sanitaria. Antes de la crisis del Covid-19, era un desconocido y, de la noche a la mañana, pasó a ser una cara familiar para todos los españoles. Fue quien más presencia y notoriedad ganó en aquellos años y sigue al frente de dicho organismo.

Entre sus funciones se encuentra la gestión, la coordinación y el apoyo ante situaciones que puedan constituir una amenaza para la salud de la población.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, viajó este pasado lunes a Ceuta para vigilar el posible riesgo epidemiológico. Ha visitado algunos lugares de acogida y también tiene previsto ir al Hospital Universitario de la Ciudad Autónoma, para conocer la situación asistencial. La motivación del viaje llega después de que el Ministerio de Sanidad solicitara a las comunidades autónomas el envío de 45.000 vacunas.

El personal sanitario ceutí ya ha detectado enfermedades infecciosas tales como gastroenteritis, sarna y tuberculosis, además de varios casos de varicela y Covid-19. Advierten que las consecuencias deficientes de salubridad en las que permanecen los inmigrantes son muy peligrosas para toda la sociedad ceutí.

Simón ha visitado varias veces los campamentos del Trampolín ante la aparición de las enfermedades antes mencionadas, pero, por el momento se desconoce cuánto tiempo permanecerá en Ceuta. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad cree que el sistema sanitario ceutí está "tensionado, pero no colapsado" descartando un riesgo epidemiológico para la población, mientras que el Colegio de Médicos lo niega rotundamente.

También se ha desplazado hasta Ceuta una delegación encabezada por el secretario de Estado de Sanidad y presidente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Javier Padilla, para evaluar el impacto de la crisis en los servicios sanitarios. Aun así, el Ministerio ya ha acordado que se van a repartir 15.000 vacunas de triple vírica, 10.000 contra la difteria y tétanos, 10.000 contra la varicela y otras 10.000 contra la polio.

El objetivo es mantener la actividad habitual y evitar que la crisis termine afectando a toda la población de Ceuta. Padilla ha situado los refuerzos en un plazo de tres meses, mientras se realizan nuevos ajustes. Ahora, la llegada de Simón, se produce en un momento donde la situación migratoria sigue siendo una de las principales preocupaciones de las autoridades gubernamentales.

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