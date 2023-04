Cementerios de Barcelona pierde los restos de un bebé que murió con 22 días por un hongo

Elías y Sandra apenas pueden contener las lágrimas mientras explican la pesadilla que están viviendo estos días al descubrir que los restos de su bebé, que murió con 22 días en abril de 2015, están ahora en una fosa común del Cementerio de Montjuïc. El pequeño nació en abril de 2015, era un bebé sano pero a los pocos días se contagió por un hongo que se transmite por el aire. Para el pequeño fue letal y murió prematuramente.

Los padres explican que "fue el momento más duro de sus vidas" pero que desde el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona se les atendió muy bien. Según Elías, se les ofreció un "entierro de beneficencia" y su bebé fue enterrado en un nicho gratuito. Desde entonces, la pareja visitaba la tumba de su hijo cada año por su aniversario.

La sorpresa llegó cuando el pasado 2 de abril descubrieron que "la lápida no estaba puesta y en su lugar había una placa de pladur". El padre explica que cogió una escalera para ver qué había ocurrido y se da cuenta que tras el pladur no había nada y que los restos de su hijo no estaban allí.

Es en ese momento cuando descubren que los huesos de su bebé están en una fosa común. Denuncian que "nadie les había avisado". Según la familia, cuando se traslada un cuerpo a una fosa común se debe comunicar a sus allegados. Algo que denuncian que no se ha hecho en su caso. Sandra, la madre, explica que "esto nos remueve todo" y que "nadie puede decidir por ellos y que no cuesta nada escribir o llamar para informar" ."Duele que no te lo notifiquen" explica a las cámaras de Antena 3.

Según Cementiris de Barcelona, "los restos no están perdidos sino que están en la fosa del Cementerio de Montjuïc" y que el caso se ha gestionado según los protocolos establecidos por la Ordenanza Municipal de Cementerios y que "en los entierros gratuitos, como es el caso, la titularidad del nicho es de Cementerios de Barcelona y que no consta que se haya solicitado la titularidad del nicho durante estos años".

Para Elías y Sandra nada puede cambiar su pérdida, pero quieren denunciar su situación para que ninguna familia pase por lo que están pasando ahora: "Nadie nos ha dicho 'lo siento'" .