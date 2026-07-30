La Guardia Civil recupera al menos nueve cadáveres de personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta

Este jueves, la Guardia Civil ha recuperado los cadáveres de al menos nueve personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta y Salvamento Marítimo otro más, con lo que se eleva a siete el número de víctimas mortales registrados durante la entrada masiva.

El Gobierno moviliza al Ejército

Además, en las últimas horas se ha conocido que las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil con el fin de mantener la seguridad en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes. Los efectivos movilizados del Ejército estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo a la Guardia Civil.

En las últimas horas, miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días. El Gobierno central trabaja ante esta situación para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

A los 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados permanentemente en vigilancia fronteriza se ha sumado ya un pelotón adicional de 29 agentes y en las próximas horas se incorporarán dos pelotones más, con 40 efectivos.

A su vez, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta se refuerza con 30 guardias civiles procedentes de diferentes unidades de Andalucía. También se enviarán dos grupos de buceadores (8 efectivos) del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de esa misma comunidad. A las embarcaciones del Servicio Marítimo destinadas en Ceuta (dos medias y 4 tipo zodiac), se unirán el buque Duque de Ahumada, que llegará a Ceuta en la madrugada del 31 de julio.

Sánchez visita Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este viernes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos. Sánchez señaló que el Ejecutivo está volcado en ofrecer una respuesta inmediata a la situación y en preparar todas las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible.

En un principio, estaba previsto que fuera el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien viajara a Ceuta, pero finalmente irá junto a él el presidente del Gobierno. En esa visita, Sánchez se desplazará a la frontera del Tarajal, donde mantendrá una reunión con representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tras ello, acudirá al Palacio de la Asamblea para asistir a un encuentro de coordinación con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y responsables de Cruz Roja.

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