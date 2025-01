El Cartero Real visita a los mayores en una residencia de Sevilla: "Disfrutan como niños"

Aurora, Pepita, Ana, Rosa y todos los mayores de la Residencia de ancianos Kansas de Sevilla han recibido al Cartero Real entre aplausos. Y no solo eso. Aurora a sus 85 años le ha dado la bienvenida cantando "Ya vienen los Reyes Magos, Ya Vienen los Reyes Magos". "Cuando era más joven cantaba mejor" nos dice ilusionada. A la mayoría de estos ancianos la Navidad les traslada a su infancia "lo viven con la misma ilusión que los niños" nos explica Virginia Escorza, la subdirectora de esta residencia sevillana.

"Muñecas, coches, un surtidito de todo"

Muchos de los residentes se van con su familias estos días de Navidad pero otros se quedan por eso en este centro cuando llegan estas fechas se vuelcan con ellos para devolverles ese espíritu navideño que recuerdan con nostalgia. "Hace dos días escribieron sus cartas" señala Isabel, animadora sociocultural de la residencia. En esas misivas, la mayoría le pide a sus majestades "salud, trabajo y que haya paz en el mundo" nos revela el Cartero Real aunque también "muñecas, coches, un surtidito de todo"

Dentro de dos días Ana cumplirá 92 años y esta disfrutando mucho de esta iniciativa "me acuerdo de cuando era pequeña, me traían una muñeca de cartón que se ponía grande cuando la metía en agua". Y no ha sido una muñeca lo que le ha trasladado al Cartero Real sino "un viaje, a un sitio donde estuve con mi marido hace muchos años y fui muy feliz" nos dice aunque no se acuerda como se llamaba el lugar solo que había ciervos.

"Que mis hijos me quieran mucho"

Algunos mayores no han podido escribir sus cartas a sus Majestades "me las han contado a mi y yo se las traslado a Melchor, Gaspar y Baltasar" nos manifiesta un Cartero Real que además de traer alegría ha venido cargadito de regalos. Chocolates, gusanitos y peluches que ha repartido entre todos los residentes del centro. También vemos en las manos de muchos de ellos un obsequio especial y útil "son pelotas antiestrés para trabajar la motricidad fina de su manos" señala Virginia "aquí trabajamos por su bienestar".

La visita del Cartero les ha devuelto la sonrisa además de hacerles más llevaderos estos días de ausencias y nostalgia. Y como han sido buenos, muy buenos, seguro que los Reyes Magos harán realidad sus deseos "que venga a verme mi familia" es lo que más feliz le haría a Aurora, o "que mis hijos me quieran mucho", concluye Pepita a sus 81 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com