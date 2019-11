La carta de la madre del niño asesinado por su padre en Beniel al Rey: "Nadie protegió a mi hijo"

La madre del niño asesinado por su padre en Beniel, Laura Hernández, ha escrito una carta al Rey Felipe VI diciéndole: "Nadie protegió a mi hijo". Además, Hernández ha solicitado "un cambio de leyes".

El asesino, apodado 'El Cartagenero', mató a su hijo de 10 años, Cristian, y después se ahorcó. La Policía encontró al pequeño en un charco de sangre en la casa de su progenitor. El hombre tenía antecedentes de malos tratos.

Carta de Laura Hernández al Rey Felipe VI

Majestad, soy Laura. Usted no me conoce de nada. Soy una mujer, pero sobre todo una madre que le escribe desde el dolor más desgarrador que hay: el de que te asesinen a un hijo. Al mío lo asesinó un monstruo, su propio padre. Le escribo en voz mía, y en voz de otras muchas familias, muchísimas, que están pasando por este infierno; pero, sobre todo, en voz de nuestros niños, ya que ellos no pueden hacerlo.

Le pido a usted, como jefe del Estado, que mire por su pueblo, por su país, y que haga lo que esté en su mano para que la Justicia española cambie: hay leyes que no se cumplen, pero hay leyes que hay que modificar.

No queremos que, cuando maten a un niño, mujer u hombre, le pongan de condena 20 años y a los 10 ya tengan permisos de salida. Nuestros hijos nunca saldrán de donde están. Exijo también que pongan una mayor protección a los niños inocentes cuando se van con sus padres, al estar separados, y haya denuncias de maltrato y órdenes de alejamiento. Que, por favor, los protejan. Al mío nadie lo protegió porque no veían riesgo, no veían que él se había saltado ya una orden de alejamiento y aún así tenía que irse con su padre. ¿A quién tengo que pedir yo responsabilidades?