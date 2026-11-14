España, el segundo país más afectado por estas estafas: "El peligro está detrás del QR"

Consultar el menú de un restaurante, conectarse al wifi de una cafetería, participar en un sorteo o pasar lista en la universidad. Los códigos QR se han convertido en una herramienta habitual para resolver gestiones cotidianas. Su sencillez ha extendido su uso, pero también ha abierto una nueva oportunidad para los ciberdelincuentes: aprovechar la confianza de los usuarios para conducirlos a páginas fraudulentas.

Las cifras dan cuenta del alcance del problema. Las estafas conocidas como quishing han aumentado un 146% a escala mundial en los últimos trimestres. España concentra el 17% de las detecciones y ocupa el segundo puesto entre los países más afectados, solo por detrás de Estados Unidos, con un 19%.

En la calle, muchos reconocen que no siempre toman precauciones. "Ante la wifi gratis nos cegamos", admite una joven. Otros usuarios confiesan que escanean sin comprobar previamente el destino. Una mujer explica que, cuando recibe "algo sospechoso en el teléfono", prefiere consultarlo con su hija. Otro ciudadano asegura que está “al margen de estos riesgos” porque no tiene un teléfono inteligente.

Efrén Barón, director de inteligencia de la empresa DLT Code, confirma que este tipo de fraude "está ganando protagonismo". A su juicio, la inteligencia artificial está facilitando además la creación de páginas fraudulentas cada vez más difíciles de distinguir de las originales.

"Permite crear páginas falsas cada vez más creíbles, por ejemplo, simulando la web de un banco o de un aparcamiento", señala. La estrategia resulta especialmente eficaz porque requiere pocos recursos y se apoya en un hábito muy extendido: escanear y continuar sin detenerse a comprobar.

Uno de los engaños más frecuentes se produce en los aparcamientos. Los delincuentes colocan una pegatina con un código manipulado sobre el original del parquímetro. El conductor, con prisa por pagar, accede a una página que imita el servicio legítimo e introduce los datos de su tarjeta. En ese momento puede estar entregándoselos directamente a los estafadores.

También se han detectado fraudes en restaurantes y mediante supuestos avisos de paquetería. El mensaje suele reclamar una cantidad pequeña, por ejemplo, dos euros para recibir un envío. El importe puede parecer insignificante, pero el verdadero objetivo es obtener información bancaria.

"No es cuestión de edad, cualquiera puede caer", advierte Barón. Las prisas y la confianza son factores determinantes. El experto aclara, no obstante, que abrir un enlace fraudulento no significa necesariamente que el teléfono haya sido hackeado. El peligro aumenta cuando se facilitan datos personales o bancarios o se descarga algún archivo malicioso.

Si se produce el engaño, recomienda avisar cuanto antes al banco, cambiar las contraseñas comprometidas, conservar las pruebas y denunciar. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) también ofrece asesoramiento para orientar a los afectados.

La prevención exige, además, implicación por parte de los establecimientos y las administraciones. Deben revisar periódicamente sus códigos, comprobar que no han sido manipulados, mostrar sus direcciones web oficiales y ofrecer alternativas seguras de pago.

Para los usuarios, la pauta es clara: comprobar la dirección antes de introducir cualquier dato y desconfiar de las pegatinas superpuestas. Porque, como recuerda Barón, "el peligro no está en el código QR, sino en lo que puede esconder detrás".