Más de 1.200 migrantes llegan a El Hierro en apenas 48 horas

La llegada de cayucos a El Hierro no se detiene. En apenas 48 horas, 1.225 migrantes han desembarcado en la isla canaria, después de que la ruta migratoria hacia Canarias haya recuperado su actividad tras el descenso de llegadas provocado por el temporal Charles.

Según el balance de Salvamento Marítimo, 843 personas llegaron durante el viernes en ocho intervenciones, mientras que este sábado se han contabilizado otras 382 personas a bordo de cinco cayucos.

El Hierro recibe 81 cayucos en noviembre

El aumento de llegadas se refleja en las cifras acumuladas durante las últimas semanas. El Hierro ha recibido 81 cayucos en lo que va de noviembre, casi seis embarcaciones al día. El último cayuco contabilizado ha entrado en el puerto de La Restinga a las 11:20 horas de este sábado, con 85 personas a bordo. Con estas llegadas, la isla suma 147 embarcaciones en lo que va de año, frente a las 66 registradas entre el 1 de enero y el 31 de octubre.

De las ocho intervenciones realizadas, siete consistieron en acompañar hasta puerto a embarcaciones con 643 personas. Los otros 200 migrantes tuvieron que ser rescatados directamente por los equipos de Salvamento Marítimo.

Entre los migrantes hay mujeres y menores

Desde la noche del viernes, seis cayucos han alcanzado el puerto de La Restinga con 504 personas a bordo, entre ellas 38 mujeres y 39 menores, aunque las edades de 21 de ellos todavía están pendientes de confirmación, según fuentes del dispositivo sanitario.

La ruta que conecta las costas de Senegal con Canarias obliga a recorrer alrededor de 1.500 kilómetros por el océano Atlántico en embarcaciones que no están preparadas para afrontar las condiciones del mar. Los migrantes pasan varios días navegando hasta llegar al archipiélago, en una de las rutas migratorias con mayor riesgo para quienes intentan alcanzar territorio español.

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