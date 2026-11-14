Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Cayucos

Más de 1.200 migrantes llegan a El Hierro en apenas 48 horas

Salvamento Marítimo registra 13 intervenciones entre el viernes y el sábado, con 1.225 personas desembarcadas. La isla acumula 81 cayucos en lo que va de noviembre y mantiene otro rescate en marcha.

La llegada de Cayucos a El Hierro no cesa

La llegada de cayucos al Hierro no cesa | Antena 3 Noticias

Publicidad

Celia de Santiago
Celia de Santiago
Publicado:

La llegada de cayucos a El Hierro no se detiene. En apenas 48 horas, 1.225 migrantes han desembarcado en la isla canaria, después de que la ruta migratoria hacia Canarias haya recuperado su actividad tras el descenso de llegadas provocado por el temporal Charles.

Según el balance de Salvamento Marítimo, 843 personas llegaron durante el viernes en ocho intervenciones, mientras que este sábado se han contabilizado otras 382 personas a bordo de cinco cayucos.

El Hierro recibe 81 cayucos en noviembre

El aumento de llegadas se refleja en las cifras acumuladas durante las últimas semanas. El Hierro ha recibido 81 cayucos en lo que va de noviembre, casi seis embarcaciones al día. El último cayuco contabilizado ha entrado en el puerto de La Restinga a las 11:20 horas de este sábado, con 85 personas a bordo. Con estas llegadas, la isla suma 147 embarcaciones en lo que va de año, frente a las 66 registradas entre el 1 de enero y el 31 de octubre.

De las ocho intervenciones realizadas, siete consistieron en acompañar hasta puerto a embarcaciones con 643 personas. Los otros 200 migrantes tuvieron que ser rescatados directamente por los equipos de Salvamento Marítimo.

Entre los migrantes hay mujeres y menores

Desde la noche del viernes, seis cayucos han alcanzado el puerto de La Restinga con 504 personas a bordo, entre ellas 38 mujeres y 39 menores, aunque las edades de 21 de ellos todavía están pendientes de confirmación, según fuentes del dispositivo sanitario.

La ruta que conecta las costas de Senegal con Canarias obliga a recorrer alrededor de 1.500 kilómetros por el océano Atlántico en embarcaciones que no están preparadas para afrontar las condiciones del mar. Los migrantes pasan varios días navegando hasta llegar al archipiélago, en una de las rutas migratorias con mayor riesgo para quienes intentan alcanzar territorio español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026

Publicidad

Sociedad

Mordedura de perro

Confirman un nuevo caso de rabia en Ceuta en un perro procedente de Marruecos

Imagen de archivo del rescate de un cayuco en aguas próximas a El Hierro

El Hierro al límite ante la llegada continua de cayucos: "Estamos agotados"

La llegada de Cayucos a El Hierro no cesa

Más de 1.200 migrantes llegan a El Hierro en apenas 48 horas

Noticias de hoy, jueves 26 de marzo de 2026
Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 14 de noviembre de 2026

Imagen de 'El Pollo' Carvajal, exjefe de inteligencia chavista, y de su abogado Nielson de Souza Vilela.
Inteligencia chavista

Encuentran muerto en Madrid al abogado que defendió a 'El Pollo' Carvajal, exjefe de inteligencia chavista

Tiroteo en Oviedo
Explosión en Oviedo

La bomba de Manuel Ferrero, alias El Ruso

El artefacto podría ser de tipo "bomba de tubo", "pipe bombe" cuyo contenedor podría ser un trozo de tubería metálica de plomo con un tapón de rosca

Agentes de la Policía Nacional con el detenido en Manacor.
AGRESIÓN SEXUAL

En prisión un hombre por agarrar a una mujer e intentar manosearla en plena calle en Manacor

El detenido abordó a la víctima en el centro de la localidad, le ofreció dinero por mantener relaciones sexuales y, tras su negativa, la agarró e intentó tocar sus partes íntimas.

Fotografía de la Guardia Civil

La Guardia Civil desmonta una red de ciberestafas bancarias por TikTok

Imagen de archivo del estado de la autopista AP-7 en Llinars del Vallès (Barcelona)

Un muerto y cuatro camiones implicados en tres accidentes en Tarragona y Barcelona

Efemérides de hoy 14 de noviembre de 2026: Huelga general en Europa

Efemérides de hoy 14 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 14 de noviembre?

Publicidad