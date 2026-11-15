Efemérides de hoy 15 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 15 de noviembre?

El 15 de noviembre de 2001, sale a la venta en Estados Unidos la Xbox, primera videoconsola de Microsoft. El lanzamiento tiene lugar en Nueva York y supone la entrada de la compañía en un mercado dominado por Sony y Nintendo. La consola incorpora un disco duro interno de 8 GB, un procesador Intel Pentium III a 733 MHz y conexión Ethernet para jugar en línea. En sus primeras Navidades, Microsoft vende 1,5 millones de unidades en Norteamérica.

Desde entonces, Xbox evoluciona a través de varias generaciones. La Xbox 360, lanzada en 2005, alcanza aproximadamente 84 millones de unidades vendidas, mientras que Xbox One, anunciada en 2013, supera los 50 millones, según estimaciones del sector. En 2020 llegan Xbox Series X y Series S, con mejoras gráficas y tiempos de carga más rápidos. En los últimos años, Microsoft también amplía su apuesta por los servicios digitales y Xbox Game Pass, un servicio de suscripción mensual.

Un 15 de noviembre, pero de 1974, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), en colaboración con la NASA, lanza desde Estados Unidos el primer satélite artificial español, Intasat. El despegue se produce desde la base aérea de Vandenberg, en California, a bordo de un cohete Delta. Diseñado y construido íntegramente en España, su misión consiste en estudiar la ionosfera, una capa de la atmósfera terrestre que influye en la propagación de las ondas de radio.

Intasat alcanza una órbita de unos 1.450 kilómetros de altitud y permanece operativo durante dos años. Sus instrumentos permiten analizar la distribución de electrones en la ionosfera y detectar irregularidades en esta región. El proyecto sirve para formar a ingenieros españoles y sentar las bases de futuras misiones espaciales nacionales.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 15 de noviembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 15 de noviembre?

1533.- El imperio inca de Perú cae en manos de Francisco Pizarro.

1573.- El explorador español Juan de Garay funda la ciudad de Santa Fe, en la actual Argentina.

1867.- Se funda en Rosario el diario "La Capital", el más antiguo de los periódicos argentinos.

1908.- El rey Leopoldo II de Bélgica convierte el Congo en una colonia y pasa a denominarse Congo Belga.

1920.- La primera asamblea de la Sociedad de Naciones se celebra en Ginebra (Suiza).

1940.- Las autoridades alemanas ordenan cerrar el “gueto de Varsovia”, con unos 350.000 judíos recluidos, el más grande en área y en población.

1983.- Los turcochipriotas residentes en el norte de Chipre se declaran independientes y se proclama la República Turca de Chipre del Norte.

1986.- Cuba y España acuerdan el pago de indemnizaciones a españoles cuyos bienes fueron expropiados en 1959.

1988.- El Consejo Nacional Palestino proclama en Argel el establecimiento del Estado de Palestina.

2006.- El proyecto Genoma Neandertal se pone en marcha con la primera lectura de un millón de "letras" de ADN de un fósil.

2019.- Antonio Banderas inaugura en Málaga el Teatro del Soho.

2024.- Fallecen diez ancianos en un incendio en una residencia en Villafranca de Ebro (Zaragoza), el suceso más grave en centros de mayores en lo que va de siglo en España.

¿Quién nació el 15 de noviembre?

1891.- Erwin Rommel, militar alemán.

1937.- Fernando Schwartz, escritor y diplomático español.

1946.- Carmen Romero, política española.

1971.- Montserrat Martí Caballé, soprano española.

1979.- Albert Rivera, político español.

1997.- Paula Badosa, tenista española.

¿Quién murió el 15 de noviembre?

1630.- Johannes Kepler, astrónomo y matemático alemán.

1916.- Henryk Sienkiewicz, escritor polaco.

1969.- Ignacio Aldecoa, novelista español.

2011.- Antxon Eceiza, cineasta español.

2017.- Gustav Elijah Åhr, Lil Peep, rapero estadounidense.

2024.- Princesa Yuriko de Japón, la miembro más longeva de la realeza japonesa.

¿Qué se celebra el 15 de noviembre?

El 15 de noviembre se celebra el Día Mundial sin Alcohol.

Horóscopo del 15 de noviembre

Los nacidos el 15 de noviembre pertenecen al signo del zodiaco Escorpio.

Santoral del 15 de noviembre

Hoy, 15 de noviembre, se celebran san Alberto y san Eugenio.