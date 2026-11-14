Vigo inaugura la Navidad en el planeta y reivindica su modelo como referente del siglo XXI

Vigo ha estrenado este sábado su Navidad con Disney como gran protagonista. Más de 20 figuras de gran tamaño y 250 participantes han recorrido las calles en un desfile que ha concentrado la expectación y de miles de personas y se convierte en la principal novedad de esta edición. Después, A Porta do Sol ha acogido el tradicional encendido de las luces, presidido por Abel Caballero, que ha reivindicado la celebración viguesa como "un ejemplo de la Navidad del siglo XXI".

La ciudad vuelve a desplegar más de doce millones de luces led, con más de 500 calles y plazas iluminadas, 1.169 arcos ornamentales y más de 2.700 árboles decorados. Y uno, de 45 metros, el de la Porta do Sol vuelve a concentrar buena parte de la atención.

Los hoteles registran ocupaciones de entre el 85 y el 95 % durante los fines de semana y el puente de diciembre está prácticamente completo. Brais Rodríguez, director del Hotel Atlántico, explica que los preparativos comienzan en verano y que cada edición exige nuevas propuestas para mantener el atractivo de la ciudad.

“Cada año es un poquito más”, señala. Los visitantes llegan de toda España y del extranjero, con Portugal y Madrid entre los principales mercados, además de turistas de Canarias y otros países europeos.

En las calles se escuchan acentos de toda Galicia, Madrid, Portugal y hasta Perú. Algunos visitantes repiten cada año; otros descubren Vigo por primera vez. Y la afluencia también genera nuevas oportunidades comerciales. Rodríguez ha puesto en marcha una iniciativa para alquilar balcones del Hotel Atlántico desde los que contemplar el desfile, con catering incluido. La demanda ha agotado las plazas disponibles.

Los restaurantes también afrontan semanas de intenso trabajo. Raquel Ogando, copropietaria y cocinera de Lume de Carozo, explica que las comidas de grupos y las largas sobremesas multiplican la actividad. “Hay veces que ya empieza la temporada de empatar mediodía y noche”, señala.

Su clientela procede principalmente de España, Portugal y Francia. La actividad se mantiene también entre semana, aunque los fines de semana concentran una mayor demanda. Los establecimientos incluso tienen en cuenta los festivos portugueses para organizar sus previsiones.

El crecimiento turístico tiene también consecuencias para quienes viven en el centro. Este año, el traslado de la noria y del mercadillo navideño al entorno de Vialia modifica la distribución de las instalaciones y alivia la presión sobre algunas calles.

Alba Novoa, presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro de Vigo, reconoce que el cambio permitirá a los residentes recuperar cierta tranquilidad, pero advierte de que trasladar las atracciones también puede desplazar esos problemas a otros barrios.

“Siempre hemos defendido un modelo que fuese sostenible y respetuoso con los vecinos y con el medio ambiente”, sostiene.

Vigo afronta una nueva campaña de un fenómeno turístico consolidado que transforma la ciudad y ya forma parte de su identidad.

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