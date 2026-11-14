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Confirman un nuevo caso de rabia en Ceuta en un perro procedente de Marruecos

El animal fue capturado tras cruzar la frontera del Tarajal y sacrificado ante las sospechas de que padecía la enfermedad. Las autoridades descartan aplicar restricciones al no haberse producido contactos con personas ni otros animales.

Mordedura de perro

Mordedura de perro Istock

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Un perro procedente de Marruecos con rabia consiguió cruzar la frontera del Tarajal, pero fue interceptado por los servicios correspondientes antes de que pudiera acceder al resto de la ciudad. Posteriormente, fue sacrificado ante los síntomas que presentaba.

Según han confirmado fuentes a 'El Faro', el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III ha confirmado el positivo en rabia tras analizar las muestras remitidas.

A pesar de la confirmación, las autoridades han descartado establecer restricciones, ya que el perro fue localizado nada más entrar en territorio español y no tuvo contacto con personas ni con otros animales.

El perro fue capturado en menos de 15 minutos

Los hechos comenzaron cuando el animal cruzó la frontera desde Marruecos y llamó la atención de los agentes destinados en el Tarajal por su aspecto. Ante las sospechas de que pudiera padecer rabia, se dio aviso a los servicios de Sanidad y a los encargados de la captura de animales, que intervinieron en la zona fronteriza.

El perro permaneció menos de 15 minutos en las inmediaciones de la frontera antes de ser capturado. Los especialistas observaron que presentaba síntomas compatibles con la enfermedad. Por este motivo, y teniendo en cuenta que procedía de Marruecos, se decidió practicarle la eutanasia.

Las autoridades sanitarias no consideran necesario activar medidas restrictivas en esta ocasión. La decisión se debe a que se ha podido determinar el origen del animal y descartar que mantuviera contacto con personas u otros animales dentro de Ceuta.

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