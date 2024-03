Un camión de grandes dimensiones se queda atascado en la calle de La Pesadilla

Vehículos empotrados en lugares inverosímiles o camiones de grandes dimensiones encajados en una calle estrecha. Son imágenes que muchas veces vemos porque el GPS le ha jugado una mala pasada a los conductores. Pero en esta ocasión, lo que ha ocurrido es un error de cálculo. Un camión extra largo, de los que llevan contenedor en su remolque, ha quedado completamente encajado en una calle del municipio de Ingenio, en Gran Canaria.

El conductor pretendía hacer un giro para cambiar de dirección, cuando, por un error de cálculo, la parte trasera del vehículo chocó contra un poste de una señal de tráfico. El camión quedó inmediatamente encajado entre el poste y un muro del otro lado de la carretera. De tal manera, que no podía moverse ni para delante ni para detrás, por mucha maniobra que intentaba hacer el conductor. Para colmo de los colmos, la escena se producía en una carretera que lleva por nombre La Pesadilla.

Y un auténtica pesadilla ha sido para el conductor que comprobaba que el vehículo cada vez se encajaba más, bloqueando la calle y provocando el atasco en toda la carretera, y pesadilla también para el resto de vehículos que no podían circular durante unas horas hasta que el camión quedase liberado.

Tuvieron que acudir los bomberos con una radial

Vecinos de la zona y el resto de conductores contemplaban la escena y se percataban de la dificultad de buscar una solución. Uno de ellos termina grabando con su teléfono móvil ese momento, mientras se escucha de fondo:

“¡Qué desastre colega! Bloqueado total”. Comenta el vecino mientras graba recorriendo todo el camión, donde además se aprecia el muro casi derribado que da a la terraza de una vivienda. “A ver cómo lo sacan de aquí”, prosigue diciendo el vecino.

Y para sacarlo de allí, fue necesaria la presencia de los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria que tuvieron que utilizar la radial para cortar algunas de las piezas que atrapaban al vehículo.

Toda la operación tuvo que ser coordinada por la Policía local de Ingenio, hasta que el camión quedó completamente desencajado y se pudo restablecer el tráfico.

Otros casos similares

No es la primera vez que ocurre un suceso similar. Hace pocos meses, un camión de 28 metros de largo y casi cuatro metros de altura se quedó completamente atascado en la calle Castillo de Paterna, en Valencia. El incidente provocó un monumental atasco. Para poder excarcelarle, la Policía Local se vio obligada a cortar bolardos de la calle con herramientas radiales. Además, una cafetería con una plataforma de nivel ha tenido que desmontar por completo su terraza para permitir la extracción del vehículo.

En muchos casos, el GPS suele estar detrás de estos imprevistos. Los mapas que ofrecen estos dispositivos pueden no estar actualizados en tiempo real y aparecen como transitables calles que en realidad no lo están. Por eso, desde la DGT recuerdan que es esencial prestar atención a las señales que encontramos en la propia carretera y no dejar nuestro recorrido en manos de la tecnología por completo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com