Calendario escolar Melilla 2026 - 2027: inicio de las clases y días festivos

Llega la vuelta al cole, arranca curso 2026-2027 en Melilla y es el momento de echar un vistazo al calendario escolar que irá marcando las rutinas familiares a lo largo del año.

La Dirección Provincial de Melilla de acuerdo con la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa ha planificado los 175 días lectivos para los centros de enseñanza no universitarios.

¿Quieres saber cuándo empieza el curso, qué días hay vacaciones o cuáles son los días festivos en Melilla?

Aquí puedes consultar el calendario escolar 2026-2027 de los centros de enseñanza melillenses.

Calendario escolar Melilla 2026 - 2027: ¿Qué días comienzan y finalizan las clases?

A continuación, te explicamos cuándo empiezan y acaban las clases en cada etapa educativa, así como los periodos de vacaciones y los días no lectivos más importantes para organizar el curso con antelación.

El inicio de las actividades lectivas del curso 2026 - 2027 variará en función de la etapa de enseñanza en la que se encuentre el alumnado:

9 de septiembre de 2026 : en las enseñanzas de Educación Especial, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos de Grado Básico y Bachillerato en régimen ordinario y nocturno.

: en las enseñanzas de Educación Especial, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos de Grado Básico y Bachillerato en régimen ordinario y nocturno. 14 de septiembre de 2026 : en los Ciclos Formativos de Formación Profesional en modalidad presencial y Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño.

: en los Ciclos Formativos de Formación Profesional en modalidad presencial y Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño. 24 de septiembre de 2026: en las enseñanzas de Educación de Personas Adultas, Escuelas Oficiales de Idiomas, así como en las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música.

En cuanto a la finalización del curso:

23 de junio de 2027: 2.º ciclo de Infantil y Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato e Institutos escuela.

Vacaciones y días festivos del calendario escolar 2026 - 2027 de Melilla

Estas son las vacaciones escolares que habrá en Melilla según el calendario oficial 2026- 2027:

8 de septiembre . Día de Ntra. Sra. Virgen de la Victoria.

. Día de Ntra. Sra. Virgen de la Victoria. 17 de septiembre . Día de Melilla.

. Día de Melilla. 21 de septiembre . Día de libre disposición.

. Día de libre disposición. 12 de octubre . Fiesta Nacional de España.

. Fiesta Nacional de España. 2 de noviembre . Día de libre disposición.

. Día de libre disposición. 7 de diciembre . Lunes siguiente al Día de la Constitución (Festivo local).

. Lunes siguiente al Día de la Constitución (Festivo local). 8 de diciembre . Festividad de la Inmaculada Concepción.

. Festividad de la Inmaculada Concepción. 8 de enero . Día de libre disposición.

. Día de libre disposición. 9 de marzo . Final del Ramadán.

. Final del Ramadán. 29, 30 y 31 de marzo y 1 y 2 de abril . Días de libre disposición.

. Días de libre disposición. 17 de mayo. Fiesta musulmana del Sacrificio (Eid al-Adha).

Respecto a los días festivos y días no lectivos, el calendario laboral oficial de Melilla para 2027 cuenta con 12 festivos autonómicos y nacionales, a los que se deben añadir dos días festivos de carácter local fijados por cada ayuntamiento.

En función de esto, el calendario escolar contará con los siguientes días de vacaciones: