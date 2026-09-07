Educación
Calendario escolar Melilla 2026 - 2027: inicio de las clases y días festivos
El calendario escolar para el curso 2026-2027 es diferente para cada comunidad autónoma. Aquí puedes conocer de primera mano el relativo a Melilla
Publicidad
Llega la vuelta al cole, arranca curso 2026-2027 en Melilla y es el momento de echar un vistazo al calendario escolar que irá marcando las rutinas familiares a lo largo del año.
La Dirección Provincial de Melilla de acuerdo con la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa ha planificado los 175 días lectivos para los centros de enseñanza no universitarios.
¿Quieres saber cuándo empieza el curso, qué días hay vacaciones o cuáles son los días festivos en Melilla?
Aquí puedes consultar el calendario escolar 2026-2027 de los centros de enseñanza melillenses.
Calendario escolar Melilla 2026 - 2027: ¿Qué días comienzan y finalizan las clases?
A continuación, te explicamos cuándo empiezan y acaban las clases en cada etapa educativa, así como los periodos de vacaciones y los días no lectivos más importantes para organizar el curso con antelación.
El inicio de las actividades lectivas del curso 2026 - 2027 variará en función de la etapa de enseñanza en la que se encuentre el alumnado:
- 9 de septiembre de 2026: en las enseñanzas de Educación Especial, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos de Grado Básico y Bachillerato en régimen ordinario y nocturno.
- 14 de septiembre de 2026: en los Ciclos Formativos de Formación Profesional en modalidad presencial y Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño.
- 24 de septiembre de 2026: en las enseñanzas de Educación de Personas Adultas, Escuelas Oficiales de Idiomas, así como en las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música.
En cuanto a la finalización del curso:
23 de junio de 2027: 2.º ciclo de Infantil y Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato e Institutos escuela.
Vacaciones y días festivos del calendario escolar 2026 - 2027 de Melilla
Estas son las vacaciones escolares que habrá en Melilla según el calendario oficial 2026- 2027:
- 8 de septiembre. Día de Ntra. Sra. Virgen de la Victoria.
- 17 de septiembre. Día de Melilla.
- 21 de septiembre. Día de libre disposición.
- 12 de octubre. Fiesta Nacional de España.
- 2 de noviembre. Día de libre disposición.
- 7 de diciembre. Lunes siguiente al Día de la Constitución (Festivo local).
- 8 de diciembre. Festividad de la Inmaculada Concepción.
- 8 de enero. Día de libre disposición.
- 9 de marzo. Final del Ramadán.
- 29, 30 y 31 de marzo y 1 y 2 de abril. Días de libre disposición.
- 17 de mayo. Fiesta musulmana del Sacrificio (Eid al-Adha).
Respecto a los días festivos y días no lectivos, el calendario laboral oficial de Melilla para 2027 cuenta con 12 festivos autonómicos y nacionales, a los que se deben añadir dos días festivos de carácter local fijados por cada ayuntamiento.
En función de esto, el calendario escolar contará con los siguientes días de vacaciones:
Más Noticias
- Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Torres confirma que ya hay 2.000 menores migrantes filiados y asegura que la cifra aumentará
- Calendario escolar Asturias 2026 - 2027: inicio de las clases y días festivos
- Calendario escolar Aragón 2026 - 2027: inicio de las clases y días festivos
- Semana Santa: del 22 al 26 de marzo de 2027, ambos incluidos
- Navidad: del 23 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027, ambos incluidos
Publicidad