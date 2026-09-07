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Calendario escolar Melilla 2026 - 2027: inicio de las clases y días festivos

El calendario escolar para el curso 2026-2027 es diferente para cada comunidad autónoma. Aquí puedes conocer de primera mano el relativo a Melilla

Calendario escolar Melilla

Calendario escolar Melilla 2026 - 2027: Inicio de las clases y días festivos Antena 3 Noticias

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Llega la vuelta al cole, arranca curso 2026-2027 en Melilla y es el momento de echar un vistazo al calendario escolar que irá marcando las rutinas familiares a lo largo del año.

La Dirección Provincial de Melilla de acuerdo con la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa ha planificado los 175 días lectivos para los centros de enseñanza no universitarios.

¿Quieres saber cuándo empieza el curso, qué días hay vacaciones o cuáles son los días festivos en Melilla?

Aquí puedes consultar el calendario escolar 2026-2027 de los centros de enseñanza melillenses.

Calendario escolar Melilla 2026 - 2027: ¿Qué días comienzan y finalizan las clases?

A continuación, te explicamos cuándo empiezan y acaban las clases en cada etapa educativa, así como los periodos de vacaciones y los días no lectivos más importantes para organizar el curso con antelación.

El inicio de las actividades lectivas del curso 2026 - 2027 variará en función de la etapa de enseñanza en la que se encuentre el alumnado:

  • 9 de septiembre de 2026: en las enseñanzas de Educación Especial, Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Ciclos Formativos de Grado Básico y Bachillerato en régimen ordinario y nocturno.
  • 14 de septiembre de 2026: en los Ciclos Formativos de Formación Profesional en modalidad presencial y Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño.
  • 24 de septiembre de 2026: en las enseñanzas de Educación de Personas Adultas, Escuelas Oficiales de Idiomas, así como en las Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música.

En cuanto a la finalización del curso:

23 de junio de 2027: 2.º ciclo de Infantil y Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato e Institutos escuela.

Vacaciones y días festivos del calendario escolar 2026 - 2027 de Melilla

Estas son las vacaciones escolares que habrá en Melilla según el calendario oficial 2026- 2027:

  • 8 de septiembre. Día de Ntra. Sra. Virgen de la Victoria.
  • 17 de septiembre. Día de Melilla.
  • 21 de septiembre. Día de libre disposición.
  • 12 de octubre. Fiesta Nacional de España.
  • 2 de noviembre. Día de libre disposición.
  • 7 de diciembre. Lunes siguiente al Día de la Constitución (Festivo local).
  • 8 de diciembre. Festividad de la Inmaculada Concepción.
  • 8 de enero. Día de libre disposición.
  • 9 de marzo. Final del Ramadán.
  • 29, 30 y 31 de marzo y 1 y 2 de abril. Días de libre disposición.
  • 17 de mayo. Fiesta musulmana del Sacrificio (Eid al-Adha).

Respecto a los días festivos y días no lectivos, el calendario laboral oficial de Melilla para 2027 cuenta con 12 festivos autonómicos y nacionales, a los que se deben añadir dos días festivos de carácter local fijados por cada ayuntamiento.

En función de esto, el calendario escolar contará con los siguientes días de vacaciones:

  • Semana Santa: del 22 al 26 de marzo de 2027, ambos incluidos
  • Navidad: del 23 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027, ambos incluidos

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