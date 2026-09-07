Calendario escolar Ceuta 2026 - 2027: inicio de las clases y fechas de los días festivos y las vacaciones

Si quieres organizar el próximo curso escolar, te contamos cuándo comienzan y finalizan las clases en Ceuta durante el curso 2026-2027, además de las principales fechas no lectivas, festivos y periodos de vacaciones que marcarán el calendario.

¿Cuándo comienzan y finalizan las clases en Ceuta?

Estas son las fechas de inicio del calendario escolar de Ceuta:

8 de septiembre: vuelta a las aulas para Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato .

. 10 de septiembre: inicio en Formación Profesional, Escuela Oficial de Idiomas y Escuela de Arte.

23 de septiembre: comienzo del curso para Educación de Adultos.

En cuanto la finalización de las clases, en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato terminan el 23 de junio.

¿Qué días son festivos en Ceuta?

Estos son los próximos días no lectivos de libre disposición en Ceuta:

Lunes 2 y martes 3 de noviembre 2026: Puente de Todos los Santos

Lunes 7 de diciembre 2026: Puente de la Constitución y la Inmaculada

Viernes 8 de enero 2027

Viernes 12 de febrero 2027: Puente de carnaval

29, 30 y 31 de marzo, 1 y 2 de abril 2027: Semana Blanca

Martes 18 de mayo 2027: Puente de Pascua Musulmana

Días festivos de 2027 en Ceuta

Respecto al año nuevo, los festivos son los siguientes: