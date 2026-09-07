Educación
Calendario escolar Ceuta 2026 - 2027: inicio de las clases y fechas de los días festivos y las vacaciones
Consulta aquí todas las fechas importantes del nuevo curso escolar de Ceuta que comienza en septiembre.
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Si quieres organizar el próximo curso escolar, te contamos cuándo comienzan y finalizan las clases en Ceuta durante el curso 2026-2027, además de las principales fechas no lectivas, festivos y periodos de vacaciones que marcarán el calendario.
¿Cuándo comienzan y finalizan las clases en Ceuta?
Estas son las fechas de inicio del calendario escolar de Ceuta:
- 8 de septiembre: vuelta a las aulas para Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
- 10 de septiembre: inicio en Formación Profesional, Escuela Oficial de Idiomas y Escuela de Arte.
- 23 de septiembre: comienzo del curso para Educación de Adultos.
En cuanto la finalización de las clases, en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato terminan el 23 de junio.
¿Qué días son festivos en Ceuta?
Estos son los próximos días no lectivos de libre disposición en Ceuta:
- Lunes 2 y martes 3 de noviembre 2026: Puente de Todos los Santos
- Lunes 7 de diciembre 2026: Puente de la Constitución y la Inmaculada
- Viernes 8 de enero 2027
- Viernes 12 de febrero 2027: Puente de carnaval
- 29, 30 y 31 de marzo, 1 y 2 de abril 2027: Semana Blanca
- Martes 18 de mayo 2027: Puente de Pascua Musulmana
Días festivos de 2027 en Ceuta
Respecto al año nuevo, los festivos son los siguientes:
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- 1 de enero 2027 (viernes):
- Año Nuevo. 6 de enero 2027 (miércoles): Epifanía del Señor.
- 9 de marzo 2027 (martes): Fiesta de culminación del Ramadán, Eidul Fitr
- 25 de marzo 2027 (jueves): Jueves Santo. 26 de marzo 2027 (viernes): Viernes Santo.
- 1 de mayo 2027 (sábado): Fiesta del Trabajo.
- 17 de mayo 2027 (lunes): Pascua Musulmana
- 5 de agosto 2027 (jueves):Nuestra Señora de África
- 2 de septiembre 2027 (jueves): Día de Ceuta
- 12 de octubre 2027 (martes):Fiesta Nacional de España.
- 1 de noviembre 2027 (lunes): Todos los Santos.
- 6 de diciembre 2027 (lunes): Día de la Constitución Española.
- 8 de diciembre 2027 (miércoles): Día de la Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre 2027 (sábado): Natividad del Señor.
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