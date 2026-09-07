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Calendario escolar Ceuta 2026 - 2027: inicio de las clases y fechas de los días festivos y las vacaciones

Consulta aquí todas las fechas importantes del nuevo curso escolar de Ceuta que comienza en septiembre.

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Si quieres organizar el próximo curso escolar, te contamos cuándo comienzan y finalizan las clases en Ceuta durante el curso 2026-2027, además de las principales fechas no lectivas, festivos y periodos de vacaciones que marcarán el calendario.

¿Cuándo comienzan y finalizan las clases en Ceuta?

Estas son las fechas de inicio del calendario escolar de Ceuta:

  • 8 de septiembre: vuelta a las aulas para Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.
  • 10 de septiembre: inicio en Formación Profesional, Escuela Oficial de Idiomas y Escuela de Arte.
  • 23 de septiembre: comienzo del curso para Educación de Adultos.

En cuanto la finalización de las clases, en Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato terminan el 23 de junio.

¿Qué días son festivos en Ceuta?

Estos son los próximos días no lectivos de libre disposición en Ceuta:

  • Lunes 2 y martes 3 de noviembre 2026: Puente de Todos los Santos
  • Lunes 7 de diciembre 2026: Puente de la Constitución y la Inmaculada
  • Viernes 8 de enero 2027
  • Viernes 12 de febrero 2027: Puente de carnaval
  • 29, 30 y 31 de marzo, 1 y 2 de abril 2027: Semana Blanca
  • Martes 18 de mayo 2027: Puente de Pascua Musulmana

Días festivos de 2027 en Ceuta

Respecto al año nuevo, los festivos son los siguientes:

  • 1 de enero 2027 (viernes):
  • Año Nuevo. 6 de enero 2027 (miércoles): Epifanía del Señor.
  • 9 de marzo 2027 (martes): Fiesta de culminación del Ramadán, Eidul Fitr
  • 25 de marzo 2027 (jueves): Jueves Santo. 26 de marzo 2027 (viernes): Viernes Santo.
  • 1 de mayo 2027 (sábado): Fiesta del Trabajo.
  • 17 de mayo 2027 (lunes): Pascua Musulmana
  • 5 de agosto 2027 (jueves):Nuestra Señora de África
  • 2 de septiembre 2027 (jueves): Día de Ceuta
  • 12 de octubre 2027 (martes):Fiesta Nacional de España.
  • 1 de noviembre 2027 (lunes): Todos los Santos.
  • 6 de diciembre 2027 (lunes): Día de la Constitución Española.
  • 8 de diciembre 2027 (miércoles): Día de la Inmaculada Concepción.
  • 25 de diciembre 2027 (sábado): Natividad del Señor.

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