Noticias de hoy, martes 8 de septiembre de 2026

Ceuta arranca el curso escolar con los colegios blindados cuando se cumplen 40 días de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

Ataque en directo

Un reportero espera para entrar en directo por televisión cuando un misil israelí impacta junto a él. El reportero ha sufrido heridas de metralla en la pierna y el brazo. La cámara también resultó herida.

La vuelta al cole del miedo

Ceuta inicia el curso escolar con los colegios blindados. Algunos padres no llevarán a sus hijos al colegio, se niegan a que asistan a clase entre policías, militares y millas de migrantes ocupando las calles. Ceuta ha vuelto a pedir en la calle una normalidad que no llega.

Se cumplen 40 días de la entrada masiva

Hace ya 40 días que más de 70.000 personas entraron en Ceuta y la ciudad sigue sin recuperar la normalidad. El mayor asalto que se ha registrado desataba una crisis en varios frentes. Miles de inmigrantes todavía deambulan por las calles y acampan en la playa del Trampolín. La gestión del Gobierno ha llevado a la ciudad a un punto de ebullición.

Óscar Puente duda de la imparcialidad de la jueza

Óscar Puente contra la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, que ha abierto una causa por el asalto a Ceuta. Ángel Víctor Torres, casi al mismo tiempo, anunciaba que el Gobierno se personará como perjudicado en esa misma investigación.

El Gobierno desclasificará los informes sobre Ceuta

El Gobierno dará luz verde a la publicación de los informes secretos sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta. A ello se comprometió Sánchez en su comparecencia en el Congreso. En esta información se apoya para exculpar a Marruecos. El expediente se hará público mañana y esto puede llevar al límite las diferencias entre Robles y Marlaska.

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