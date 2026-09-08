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Noticias de hoy, martes 8 de septiembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 8 de septiembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, martes 8 de septiembre de 2026

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Ceuta arranca el curso escolar con los colegios blindados cuando se cumplen 40 días de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

Ataque en directo

Un reportero espera para entrar en directo por televisión cuando un misil israelí impacta junto a él. El reportero ha sufrido heridas de metralla en la pierna y el brazo. La cámara también resultó herida.

La vuelta al cole del miedo

Ceuta inicia el curso escolar con los colegios blindados. Algunos padres no llevarán a sus hijos al colegio, se niegan a que asistan a clase entre policías, militares y millas de migrantes ocupando las calles. Ceuta ha vuelto a pedir en la calle una normalidad que no llega.

Se cumplen 40 días de la entrada masiva

Hace ya 40 días que más de 70.000 personas entraron en Ceuta y la ciudad sigue sin recuperar la normalidad. El mayor asalto que se ha registrado desataba una crisis en varios frentes. Miles de inmigrantes todavía deambulan por las calles y acampan en la playa del Trampolín. La gestión del Gobierno ha llevado a la ciudad a un punto de ebullición.

Óscar Puente duda de la imparcialidad de la jueza

Óscar Puente contra la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, que ha abierto una causa por el asalto a Ceuta. Ángel Víctor Torres, casi al mismo tiempo, anunciaba que el Gobierno se personará como perjudicado en esa misma investigación.

El Gobierno desclasificará los informes sobre Ceuta

El Gobierno dará luz verde a la publicación de los informes secretos sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta. A ello se comprometió Sánchez en su comparecencia en el Congreso. En esta información se apoya para exculpar a Marruecos. El expediente se hará público mañana y esto puede llevar al límite las diferencias entre Robles y Marlaska.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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Sociedad

Imagen de archivo de un grupo de migrantes en un colegio de Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: los ministros comparecen en el Congreso mientras la ciudad vive su peor vuelta al cole

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, martes 8 de septiembre de 2026

Alumnos en un aula

España suspende PISA y firma los peores resultados de su historia en Lectura, Matemáticas y Ciencias

Miriam Fedal, madre ceutí, en Antena 3 Noticias.
Crisis Migratoria

Una madre denuncia el "miedo" por el regreso de los niños a la escuela en Ceuta: "¿Quién nos asegura la protección?"

Rescate de una vaca en Cantabria
RESCATE VACA

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Este es el momento en el que detienen al hombre que entró con un cuchillo a un restaurante
Barcelona

Vídeo: Detención de un hombre armado, con las manos ensangrentadas, que amenazaba a los clientes de un restaurante

Un grupo de testigos se enfrentan a un hombre que entró en un restaurante con un arma blanca amenazando a los comensales.

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