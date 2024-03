Cada día 2 sanitarios sufren una agresión en España: "Me pegaron puñetazos, me tiraron al suelo y me dieron patadas"

"Me pegaron puñetazos, me tiraron al suelo, me dieron patadas". Es la declaración de Victoria Eugenia Muñoz, una psiquiatra agredida. Como ella, cada día dos profesionales sanitarios sufren una agresión en España. Solo el año pasado fueron más de 760 personas las agredidas. La mayoría se producen en Atención Primaria y la mayoría son mujeres. Hoy es el Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales de la Salud.

El dato de agresiones a sanitarios es el segundo dato más alto desde que hay registros. "Yo fui agredida en el 2020 por un paciente que quería ver a su familia. Las visitas no estaban permitidas y no dio tiempo a aplicarle que no se podía", relata Victoria.

La psiquiatra fue agredida en pandemia, cuando un paciente quería ver a su familia y no estaba permitido. Denunció la situación. Se celebró el juicio y "la jueza me comentó que tenía que ser consciente que si el paciente venía, yo tenía que atenderlo. Y si no quien incurrirá en un delito era yo, de omisión de socorro. De hecho al paciente lo intentaron mandar hace dos semanas de nuevo al hospital", explica Victoria.

Los profesionales insisten en la importancia de denunciar

Emilio Fernández perdió a su mujer hace 15 años. Era doctora en un centro de salud de Murcia. "Pedía una nebulización cuando no hacía el tiempo para volver a ponérsela. Lo citaron más tarde y ya no llegó hasta las 23:30 horas de la noche. Fue cuando cometió la agresión", ha señalado.

Los profesionales del derecho sanitario insisten en la importancia de denunciar "porque lo que a lo mejor hoy es una agresión verbal, mañana se puede convertir en otra cosa", detalla Carlos Fornes, presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de Valencia. Y todo esto a pesar de que las penas contra los agresores sean mínimas.

Agresiones físicas y también a través de las redes. En Murcia, los insultos a sanitarios en redes sociales pasarán a considerarse agresiones. Solo en 2023, se contabilizaron unos 500 incidentes en la sanidad pública regional. La cifra más alta desde que hay registros.

