Noticias de hoy, jueves 14 de agosto de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 14 de agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, jueves 14 de agosto de 2025

Antena 3 Noticias
Publicado:

Los incendios activos en España, la cumbre de Alaska o la operación salida de agosto, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 14 de agosto.

Incendios activos en España

España afronta su peor ola de incendios mientras León bate un récord histórico de hectáreas calcinadas. Más de 8.000 personas han sido evacuadas en varias provincias mientras un nuevo fuego en Valencia alcanza el nivel 2 de emergencia y obliga a desalojos preventivos.

Cumbre de Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a su homólogo ruso, Vladímir Putin "con graves consecuencias" en caso de que no se tenga la guerra en Ucrania tras la cumbre que ambos mantendrán este viernes en Anchorage, Alaska, la primera reunión presencial entre ambos desde 2019.

Operación salida

Comienza la operación salida del puente de agosto. Se prevén 7 millones de desplazamientos para estos cuatro días. La DGT prepara un dispositivo especial de tráfico. Desde las 3 de la tarde de hoy hasta las doce del próximo domingo.

A los que vuelven de vacaciones se unen los que se van y atención porque también se suman los trayectos de corta distancia por la celebración de fiestas patronales en una gran cantidad de pueblos

Muere una mujer en un incendio en su vivienda en Terrassa, Barcelona

Incendio Terrasa

Sociedad

Rayo Valencia

VÍDEO: Este es el rayo que provocó el incendio de nivel 2 en Teresa de Cofrentes, Valencia

Captura de video facilitado por la UME que muestra las llamas en el incendio de Molezuelas de la Carballeda en Zamora

España sufre en León y Zamora el peor incendio desde que existen registros: dos muertos, varios heridos y más de 38.000 hectáreas calcinadas

Orquesta
Orquestas de Música

Una noche de fiesta, música y tradición en Chinchón

Incendio Zamora
Incendios

Última hora de los incendios en España en directo: Muere un segundo voluntario de 36 años en el incendio de Zamora

Seísmo de magnitud 7 en Haití
Efemérides

Efemérides de hoy 14 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 14 de agosto?

Consulta las efemérides de hoy 14 de agosto de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Antonio Diosdado, Cabo 1º de la UME en Antena 3 Noticias
Incendios

La UME revela cómo está siendo la lucha contra los incendios en Zamora: "Tuvimos que cambiar la estrategia"

Antonio Diosdado, Cabo 1º de la Unidad Militar de Emergencias, ha detallado de primera mano cómo se está viviendo la extinción del incendio en Zamora, donde hay dos focos activos. Las rachas de viento han obligado a cambiar de estrategia de forma puntual.

Indignación vecinos 2

Indignación de los vecinos de Abejera, Zamora, por la falta de medios: "Nadie nos avisó, sonaron las campanas a fuego"

Detención de agresor sexual de Celanova

Detenido un hombre por agredir sexualmente a tres mujeres sin papeles en entrevistas de trabajo

Bomberos en Abejera, Zamora

Los incendios en Zamora dejan dos afectados en la UCI, ocho heridos y nueve localidades evacuadas

