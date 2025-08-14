Noticias de hoy, jueves 14 de agosto de 2025

Los incendios activos en España, la cumbre de Alaska o la operación salida de agosto, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, jueves 14 de agosto.

Incendios activos en España

España afronta su peor ola de incendios mientras León bate un récord histórico de hectáreas calcinadas. Más de 8.000 personas han sido evacuadas en varias provincias mientras un nuevo fuego en Valencia alcanza el nivel 2 de emergencia y obliga a desalojos preventivos.

Cumbre de Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a su homólogo ruso, Vladímir Putin "con graves consecuencias" en caso de que no se tenga la guerra en Ucrania tras la cumbre que ambos mantendrán este viernes en Anchorage, Alaska, la primera reunión presencial entre ambos desde 2019.

Operación salida

Comienza la operación salida del puente de agosto. Se prevén 7 millones de desplazamientos para estos cuatro días. La DGT prepara un dispositivo especial de tráfico. Desde las 3 de la tarde de hoy hasta las doce del próximo domingo.

A los que vuelven de vacaciones se unen los que se van y atención porque también se suman los trayectos de corta distancia por la celebración de fiestas patronales en una gran cantidad de pueblos

