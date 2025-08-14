Efemérides de hoy 14 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 14 de agosto?

El 14 de agosto de 2021, Haití es sacudida por un devastador terremoto de magnitud 7. El seísmo, con una profundidad de apenas 10 km, provoca el colapso de más de 136.000 edificios y deja un saldo trágico de más de mil muertos, 329 desaparecidos y más de 12 700 heridos. Se trata del desastre natural más mortífero del año y el peor que ha golpeado al país desde el terremoto de 2010.

La respuesta humanitaria se vio obstaculizada por la fragilidad institucional del país, agravada por la crisis política y la inseguridad. Organismos como UNICEF alertaron sobre el impacto en más de medio millón de niños, mientras que la Dirección General de Protección Civil advirtió sobre una posible crisis humanitaria. Estados Unidos, a través de USAID, destinó 32 millones de dólares en ayuda para la reconstrucción, aunque los desafíos estructurales y sociales siguen siendo enormes.

Un 14 de agosto, pero de 1949, se celebran las primeras elecciones generales en la recién fundada República Federal de Alemania, marcando el inicio de la democracia parlamentaria en Alemania Occidental tras el colapso del régimen nazi y la ocupación aliada. Bajo la nueva Ley Básica adoptada en mayo de ese mismo año, se eligen 402 escaños para el Bundestag mediante un sistema mixto de escrutinio mayoritario y representación proporcional, en lo que será la única vez que se utilice ese método electoral.

Con una participación del 78% de los votantes, el resultado da la victoria a la CDU/CSU (Unión Demócrata Cristiana y Unión Social Cristiana), que obtiene 139 escaños. Estos partidos conservadores promueven una economía social de mercado y una firme alineación con Occidente. Su mayoría parlamentaria permite a Konrad Adenauer convertirse en el primer canciller de la República Federal de Alemania. De esta forma se inicia una etapa de reconstrucción institucional y económica en el marco de la Guerra Fría. Estas elecciones no solo marcaron el renacer democrático alemán, sino también la consolidación de la división entre las dos Alemanias, ya que la zona oriental bajo control soviético no participó en los comicios.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 14 de agosto y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 14 de agosto?

1227.- Fernando III "El Santo" y el arzobispo de Roda colocan la primera piedra para la reedificación de la Catedral de Toledo.

1556.- Establecimiento definitivo de los portugueses en China, cerca de Cantón, donde fundaron Macao.

1914.- Japón declara la guerra a Alemania.

1941.- Firma de la Carta Atlántica, suscrita por Churchill y Roosevelt.

1945.- II Guerra Mundial: El presidente de EE. UU. Harry Truman anuncia la rendición incondicional de Japón.

1953.- Descubrimiento de un poblado y una necrópolis romana en Tiriez (Albacete).

1957.- Proclamación del Reino de Marruecos. El hasta entonces sultán Mohamed V se convierte en rey.

1980.- Estalla la histórica huelga, de 17 días, en el astillero de Gdansk (Polonia), que dio lugar al nacimiento del sindicato "Solidaridad".

2001.- Un avión experimental de la NASA, alimentado por energía solar fotovoltaica, bate el récord mundial de altura de vuelo.

2003.- Un apagón paraliza Nueva York y se extiende a otras ciudades del nordeste del país y del sudeste de Canadá. Es el tercero de importancia en los últimos 38 años y el mayor de la historia de EE. UU.

2007.- Mueren 250 miembros de la secta yazidí al estallar en Nínive (Irak) cuatro camiones bomba suicidas.

¿Quién nació el 14 de agosto?

1940.- Gabriel Cisneros, político español.

1947.- Danielle Steel, escritora estadounidense.

1957.- José Coronado, actor español.

1959.- Magic Johnson, exjugador de baloncesto estadounidense.

1966.- Halle Berry, actriz estadounidense.

1980.- Estrella Morente, cantaora flamenca.

1983.- Mila Kunis, actriz ucraniana naturalizada estadounidense.

¿Quién murió el 14 de agosto?

1951.- William Randolph Hearst, magnate de la prensa estadounidense.

1956.- Bertolt Brecht, poeta y dramaturgo alemán.

1971.- Georg von Opel, constructor alemán de automóviles.

1972.- Manuel Millares Sall, pintor español.

1988.- Enzo Ferrari, constructor italiano de coches deportivos y de carreras.

2024.- Carlos Ferrando, periodista español.

2024.- Gena Rowlands, actriz estadounidense.

¿Qué se celebra el 14 de agosto?

Hoy, 14 de agosto, se celebra el Día Mundial del Lagarto.

Horóscopo del 14 de agosto

Los nacidos el 14 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Leo.

Santoral del 14 de agosto

Hoy, 14 de agosto, se celebra san Marcelo, san Eusebio, san Calixto, san Demetrio y santa Atanasia.