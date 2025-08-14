Una noche de fiesta, música y tradición en Chinchón

Desde primeras horas de la tarde, los tráilers de la gira —cinco en total, además de un autobús para los artistas— comenzaron a desplegar una auténtica ciudad efímera que se transforma cada noche en una fiesta itinerante. Bajo la dirección de Esteban Piñero (Basty), la orquesta ofrece un show de tres horas que fusiona música en directo, coreografías, cambios de vestuario, pantallas LED y efectos especiales.

La cara menos vista del espectáculo

A través de las cámaras de Antena 3, el público pudo descubrir la intensa preparación que hay detrás del espectáculo. Desde los ensayos generales antes de que caiga la noche, hasta los últimos ajustes de sonido e iluminación. “Es un montaje de gran formato, con una producción comparable a la de un concierto de primer nivel”, comentaba uno de los técnicos mientras afinaba detalles minutos antes del comienzo.

Los reporteros también convivieron con los músicos y bailarines en los camerinos, donde los nervios y la emoción se mezclaban a partes iguales. “Cada pueblo es un reto distinto. Hoy tocamos en Chinchón, mañana quién sabe dónde. Pero la entrega es siempre total”, afirmaba Esteban Piñero, visiblemente emocionado antes de salir a escena.

Juventud, tradición y futuro

Las verbenas de verano son mucho más que una tradición: son el punto de encuentro de generaciones, especialmente entre los más jóvenes, que encuentran en estas fiestas un espacio para celebrar, bailar y sentirse parte de la comunidad. “Vengo todos los años desde que era niña. Pero lo de esta orquesta es otro nivel”, decía Lucía, una vecina de 22 años, mientras cantaba al ritmo de un medley de éxitos.

La Misión, nacida en 2012 con actuaciones locales en Madrid y alrededores, ha sabido evolucionar y reinventarse hasta convertirse en un referente nacional. Su propuesta no solo entretiene, sino que pone en valor el papel de las orquestas como grandes dinamizadoras culturales de los pueblos en verano.

Tras su paso por Chinchón, La Misión continuará su intensa gira por la geografía española, llevando su espectáculo a pequeños y grandes municipios. Y quién sabe, quizá Antena 3 vuelva a subirse al escenario para seguir contando lo que ocurre cuando se apagan las luces del pueblo y se encienden las de la verbena.

