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Valladolid

Se da a la fuga tras chocar contra un semáforo y le pillan con un hacha, una pistola y una navaja dentro de su vehículo

El detenido también dio positivo en los controles de alcohol y drogas.

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

Un coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo. Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Una persecución policial se ha saldado con una persona detenida por tenencia ilícita de armas después de que los agentes encontrasen en su furgoneta una pistola, una navaja y un hacha, entre otros objetos.

Los hechos sucedieron alrededor de las 18:15 horas del pasado viernes en Valladolid cuando una furgoneta se estrelló contra un semáforo, según detallan en El Norte de Castilla.

Tras el aviso, los agentes se trasladaron hasta esa zona. Al llegar a la confluencia entre la avenida de Santander con la calle Costa Brava y después de ver a los policías, el conductor decidió emprender una huida en dirección a la zona centro de la ciudad.

En la persecución, el sospechoso arremetió en distintas ocasiones contra el agente que iba en moto con la intención de tirarle, según detallan en El Norte de Castilla.

A gran velocidad, la furgoneta llegó hasta un cruce donde concluyó una persecución de película al encontrarse con varios vehículos parados. Tal y como indican en El Norte de Castilla, el sospechoso se negó a bajarse de la furgoneta y los agentes tuvieron que romper las ventanillas delanteras para detenerlo.

Una pistola, un hacha y una navaja, entre otros objetos

Tras la detención, la Policía Municipal comenzó con el registro de todas sus pertenencias. En primer lugar, encontraron una mochila. En el interior de la misma, vieron una pistola Glock semiautomática y del calibre 9 milímetros, una caja de munición y una navaja.

Además, dentro de la furgoneta encontraron seis botellas de óxido nitroso, un hacha y varios bastones. Los agentes también le sometieron a las pruebas de alcohol y drogas. El presunto autor de los hechos dio positivo en alcohol y en cocaína. El hombre ha sido detenido por delitos contra la seguridad vial, conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, resistencia y desobediencia a la autoridad, amenazas graves, posesión de armas, entre otros. Asimismo, tenía la ITV y el carné de conducir caducados.

Amenazó a uno de los agentes: "A todo cerdo le llega su San Martín"

A pesar de estas investigado por varios delitos, el sospechoso amenazó de muerte a uno de los agentes. Tal y como detallan en El Norte de Castilla, el detenido dijo a un agente que "a todo cerdo le llega su San Martín" y le amenazó con "joderle la vida".

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