Una nueva embarcación con migrantes llega a Santa Pola, en Alicante

Una embarcación de pequeñas dimensiones llegó este domingo a gran velocidad a la playa del Este, en el municipio alicantino de Santa Pola, con siete migrantes de origen magrebí a bordo. La patera alcanzó la costa pasado el mediodía y encalló en la orilla ante la presencia de numerosos bañistas.

Tras tocar tierra los siete ocupantes, que viajaban de pie en el interior de la embarcación, saltaron al exterior y emprendieron la huida a pie.

Los migrantes corrieron por el paseo marítimo en dirección a la playa del Varadero, mientras alrededor de una treintena de personas que se encontraban en la zona presenciaban el desembarco.

Dispositivo de búsqueda por los alrededores

Tras recibir el aviso, efectivos de la Policía Local de Santa Pola y de la Guardia Civil iniciaron un dispositivo de búsqueda por los alrededores del municipio y establecieron un operativo para tratar de interceptar a los migrantes que habían abandonado la patera.

Finalmente, los siete ocupantes fueron localizados e interceptados por los agentes, según confirmaron fuentes policiales. La propia Policía Local precisó que entre las personas interceptadas se encuentra algún menor de edad.

La llegada de esta embarcación se produce en un fin de semana en el que se han registrado varios intentos de entrada irregular por vía marítima en distintos puntos del litoral del sureste peninsular.

Murcia sigue recibiendo más pateras

Este mismo domingo, la Guardia Civil interceptó otra patera en el litoral de la Región de Murcia. La embarcación fue detectada en el entorno de Cabo Cope, en Águilas, donde los agentes monitorizaron su trayectoria antes de proceder a su interceptación, según informó la Delegación del Gobierno.

En el interior de la barca viajaban siete personas de nacionalidad argelina. La Guardia Civil considera que estos podrían ser prácticamente todos los ocupantes de la embarcación, aunque el dispositivo de búsqueda permaneció activo durante la tarde ante la posibilidad de que alguna persona hubiera conseguido desembarcar y alejarse de la zona.

Horas antes era la zona de Cala Dorada, dentro del Parque Regional de Calblanque de Cartagena la que recibía una nueva embarcación.

En este caso, la embarcación transportaba aproximadamente a medio centenar de personas, según las primeras informaciones.

Los distintos episodios registrados durante el fin de semana vuelven a situar el litoral de Alicante y Murcia como uno de los puntos de llegada de embarcaciones procedentes del norte de África, especialmente durante los meses de verano, cuando las condiciones de navegación suelen favorecer estas travesías.

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