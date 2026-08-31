Un padre olvida a su hijo de 10 años a más de 140 kilómetros de distancia en una estación de servicio

Un padre olvidó a su hijo accidentalmente en una estación de servicio de la autovía A-66, a la altura de Aldea del Cano, en la provincia de Cáceres. El niño, de 10 años de edad se bajó del coche en el que viajaba tras parar en una gasolinera, y no llegó a volver a subirse después de que el vehículo, compuesto por su padre, un amigo de este y su hermano de siete años, reanudase la marcha sin percatarse de que no había vuelto.

Ante esto, la Guardia Civil obligó a desplegar un dispositivo con el fin de localizar el coche, que finalmente fue encontrado más de 140 kilómetros después, a la altura del municipio de Hervas, aún dentro de la provincia de Cáceres.

Según ha explicado la Guardia Civil tras revisar las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, el menor se habría bajado sin que ninguno de sus acompañantes se diera cuenta que no había vuelto a subir al vehículo.

No fue hasta cerca de las 23.00 horas, unas dos horas y media después de que el niño se quedara en la estación de servicio, cuando una patrulla consiguió encontrar el turismo a la altura de Hervás.

Entre Aldea del Cano y Hervás hay más de 140 kilómetros por carretera, un trayecto que normalmente requiere alrededor de una hora y veinte minutos en coche por la A-66.

Durante todo ese tiempo, el niño estuvo atendido y acompañado por agentes de la Guardia Civil hasta que finalmente pudo reunirse de nuevo con sus familiares.