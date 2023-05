Se busca boa constrictor de dos metros en Ferrol

Ante todo, mucha calma. Esto es lo que pide la policía local de Ferrol a los vecinos desde que se conoció la desaparición de una boa constrictor en el centro de la ciudad. El animal mide dos metros y su dueño, residente en la calle Galiano, cree que podría haberse colado por el baño.

Desde que tuvo constancia de los hechos, la policía local busca al reptil con la ayuda de la empresa mixta de aguas de Ferrol Emafesa por si se hubiera metido por alguna canalización. Aunque es algo poco probable, según el experto hepatólogo, que también colabora en la búsqueda y ofrece asesoramiento a los agentes implicados. Atendiendo a la naturaleza del animal, explica que es solitario y nocturno, por lo que cree que podría estar escondida en el propio domicilio sin que el dueño se hubiera dado cuenta.

¿Puede aparecer la boa en una vivienda?

Para despejar las dudas, tendrán que inspeccionar la vivienda. Lo que todos ven improbable es que la boa pueda aparecer en la casa de algún vecino a través de las canalizaciones del baño, aunque no está descartado. No obstante, y en caso de que no aparezca el animal en las próximas horas, la policía local podría contar con una cámara que accedería y registraría el alcantarillado de la ciudad.

No quieren generar alerta

Lo importante, insisten, es no generar alerta y explican que, con las características que ha proporcionado el dueño de la serpiente, lo máximo que podría hacer sería morder a alguien. Pero sólo en caso de sentirse amenazada. Para evitar ese miedo, desde la policía local ha aconsejado a la ciudadanía mantener una distancia de seguridad para evitara una posible mordedura en caso de encontrarse con la boa. Por otro lado, señalan que la mordedura de este animal sería similar a la de un perro; no se consideraría peligrosa para un adulto, aunque sí para un niño o una mascota de menor tamaño.

Los expertos también apuntan a que la climatología actual de Ferrol, con temperaturas más bajas de las que necesita este tipo de animal, podría mantener a la serpiente atontada. Mensajes de tranquilidad que harán más fácil la búsqueda y la espera del resto de vecinos.