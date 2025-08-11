Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Desaparición

Se busca a Beatriz, una joven de 28 años que lleva dos días desaparecida en Valencia

La asociación SOS Desaparecidos alerta sobre la desaparición de Beatriz, una joven de 28 años, el fin de semana en Oliva, Valencia.

Cartel de la b&uacute;squeda de Bea

Cartel de la búsqueda de Bea SOS Desaparecidos

Publicidad

Mario Ramírez Millán
Publicado:

Beatriz G. A. es una joven de 28 años, que ha desaparecido este pasado fin de semana en la localidad de Oliva, en el sureste de la provincia de Valencia. La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta de búsqueda urgente a través de las redes sociales. Se trata de un caso de una persona de "alta vulnerabilidad".

SOS Desaparecidos ha difundido un cartel con una imagen suya y una descripción de la joven para tratar de dar con ella lo antes posible. Bea, como es conocida en la localidad: mide 1,60 metros de estatura, es de complexión física normal, tiene el pelo castaño y rizado, los ojos marrones y lleva gafas graduadas.

Según apuntan algunos medios locales como COPE Valencia, la joven habría desaparecido el pasado viernes. La asociación de desaparecidos la dio por desaparecida el sábado.

Lo último que se sabe

Por ahora no hay información ni se sabe certeramente las circunstancias en las que se le pudo perder la pista a la joven valenciana.

Aunque la joven desapareció en la localidad de Oliva, las autoridades piden al resto de los municipios colindantes que traten de estar pendientes por si pudiera aparecer en alguno de sus términos municipales.

En caso de contar con información sobre una desaparición, desde la asociación de desaparecidos se pide contactar con las autoridades: Emergencias, llamando al 112, Guardia Civil, marcando el 062 o Policía Nacional, con el 091. Recuerdan también que se puede dar aviso directamente a SOS Desaparecidos en el teléfono: 868 286 726. También se puede escribir y contactar por correo electrónico a través de info@sosdesaparecidos.es.

Recuerdan que la colaboración ciudadana puede ser clave en numerosos casos.

¿Qué es esta plataforma?

SOS desaparecidos es una asociación sin ánimo de lucro constituida en Caravaca de la Cruz, Murcia, que colabora en la difusión de personas desaparecidas de cualquier edad, cuyos familiares no saben dónde se encuentran.

32 hombres y mujeres componen el equipo SOS desaparecidos y tienen por misión ayudar a las familias desde su experiencia personal y profesional.

Desapariciones al año en España

Las fuerzas de seguridad del Estado investigaron en el año 2024 denuncias de desapariciones de 16.147 personas en España, un 6% que en 2023. Recalcan que se esclareció el 95,5% de las denuncias, de las cuales un 72% se hizo en menos de una semana.

El último informe anual del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) refleja que los agentes registraron en 2024 un total de 26.345 denuncias, de las cuales 11.552 correspondieron a ciudadanos con un único episodio de desaparición y el resto a reincidentes, con una media de 3,2 denuncias por persona. El índice de repetición que es más alto, se centra en las franjas de edad de los adolescentes.

Por comunidades autónomas, las que presentaron un mayor número de desaparecidos en 2024 fueron Canarias, con 4.502, Madrid, 4.434, Cataluña, 3.622 y Andalucía, 3.443. Por provincias, las que registraron mayores cifras fueron Madrid, 4.434, Las Palmas 3.333, Barcelona, 2.547 y Valencia, 1.505.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El incendio de Las Médulas, en León, desata la desesperación entre sus vecinos: "Era un infierno"

Un monte en llamas en la localidad de Las Médulas

Publicidad

Sociedad

El incendio en Tres Cantos, Madrid

Última hora del incendio de Tres Cantos, en directo: desalojan 2 urbanizaciones

Cartel de la búsqueda de Bea

Se busca a Beatriz, una joven de 28 años que lleva dos días desaparecida en Valencia

Foto de archivo Medusa

Unos bañistas confunden una medusa gigante con los huevos de un calamar

Un monte en llamas en la localidad de Las Médulas
Castilla y León

El incendio de Las Médulas, en León, desata la desesperación entre sus vecinos: "Era un infierno"

Imagen de una mujer durmiendo
Descanso

La obsesión por dormir bien: cuando el afán de descanso perfecto provoca insomnio

Hospital Universitario de Canarias
Altas temperaturas

Indignación por las altas temperaturas que soportan pacientes y personal sanitario en el Hospital Universitario de Canarias

Según denuncia una sanitaria, la planta de oncología no cuenta con aire acondicionado y alerta de que los pacientes viven una "situación inhumana".

Incendio en el Vendrell
Incendio

Un incendio en un camping de El Vendrell obliga a desalojar a 1.800 personas

Un incendio declarado esta madrugada en el camping Vendrell Platja ha obligado a desalojar cerca de 1.800 personas.

Pedreguer

La Guardia Civil desmantela un grupo que ofrecía retiros espirituales con ayahuasca en Pedreguer, Alicante

Nuevo incendio forestal en Tarifa cerca de la playa de Bolonia

Evacuadas más de 2.000 personas por el incendio de Tarifa

Ambulancia del 061 Andalucía

Muere un joven de 22 años y una mujer de 61 por golpes de calor en Andalucía

Publicidad