Mueren dos personas tras estrellarse con una avioneta en Requena (Valencia)

Esta mañana, dos personas han muerto tras tener un accidente con una avioneta en la localidad valenciana de Requena. Alrededor de las 12 horas de la mañana los servicios de emergencia han recibido el aviso. El vehículo ultraligero se ha accidentado en una zona denominada como 'El Pontón', según han informado diferentes fuentes sanitarias de la Generalitat Valenciana.

Los servicios de emergencia han confirmado la muerte en el acto de los ocupantes de la avioneta. Se trataba de dos vecinos de la ciudad de Valencia. La investigación se ha quedado en manos de la Guardia Civil, quienes analizan qué es lo que ha pasado para que el vehículo se haya accidentado. Entre otras cosas, estudiarán la caja negra del aparato.

Caída en picado

Se trataba de un vuelo privado. Uno de los fallecidos es un hombre de cerca de 70 años vinculado estrechamente al aeródromo de Requena. En los instantes previos al despegue se encontraba en las instalaciones almorzando junto a su acompañante, también varón. Por el momento se desconocen los motivos del accidente, aunque todo apunta, por los restos encontrados, a que la avioneta habría caído en picado justo después de despegar. Algunos testigos han comentado que la aeronave ha realizado algunas maniobras bruscas y cambios de trayectoria en el aire y, a continuación, ha caído en picado.

El 112 de la Comunidad Valenciana ha informado a través de su perfil de X que los servicios de emergencia han recibido la llamada de emergencia sobre las 12 de la mañana. Aunque el accidente se ha producido sobre las 11:30 horas. La avioneta habría despegado del aeródromo de 'El Rebollar', en Requena. Además, era un vuelo privado, por lo que se ha descartado que tuviera algo que ver con las operaciones que realiza la escuela de pilotos en el mismo lugar.

Las labores de investigación se han complicado debido a que la matrícula y la mayor parte de la avioneta se han calcinado. Según ha informado el Consorcio de Bomberos de Valencia, el suceso ha provocado un incendio en el paraje agrícola donde se ha producido el accidente. No obstante, ha sido sofocado en poco tiempo y no ha habido problemas mayores en la zona.

Se han movilizado cuatro dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, una unidad del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat y una autobomba, patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local de Requena y una unidad SAMU.

Accidente en Mallorca

Una avioneta acrobática biplaza se accidentó en el mar frente al faro del puerto de Sóller, en Mallorca, hace menos de una semana. Los especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS), dentro del operativo de búsqueda conformado entre Emergencias, SASEMAR, Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil, recuperaron los cuerpos sin vida del piloto y su hijo que le acompañaba.

La avioneta había salido del aeródromo de Binissalem sobre las 18 horas. El accidente se produjo a las 20 horas de la tarde en frente del faro del puerto mallorquín.

