Sufren heridas en los ojos tras montarse en los coches de choque de la Feria de Gibraltar

La atracción de coches de choque para adultos de la Feria de Gibraltar ha quedado cerrada temporalmente después de que varios usuarios sufrieran problemas oculares durante su utilización. La medida fue adoptada por las autoridades gibraltareñas como actuación preventiva y permanecerá vigente hasta que se complete una revisión técnica que permita determinar si la instalación reúne las condiciones necesarias para volver a recibir público.

El origen de la medida se encuentra en varios incidentes registrados entre personas que habían utilizado los coches de choque. En estos casos, pequeños fragmentos habrían entrado en contacto con los ojos y quedado alojados en ellos, provocando lesiones que requirieron atención sanitaria.Hasta diez adolescentes fueron atendidos durante la noche a causa de este tipo de problemas. La sucesión de casos llevó a las autoridades sanitarias a recomendar la suspensión temporal de la actividad y a solicitar una inspección exhaustiva de la atracción antes de permitir su reapertura.

La revisión está destinada a determinar qué pudo provocar la aparición de estos fragmentos y si existe algún elemento de la instalación que pueda representar un riesgo para los usuarios. Las autoridades han subrayado que la prioridad es preservar la seguridad de quienes participan en las actividades de la feria, por lo que la atracción permanecerá fuera de servicio hasta que finalicen las comprobaciones correspondientes.

Investigación abierta

Además, las autoridades sanitarias han lanzado una recomendación dirigida a las personas que hayan utilizado recientemente los coches de choque. Quienes presenten síntomas como enrojecimiento o lagrimeo persistente en los ojos deben acudir al Servicio de Urgencias para ser examinados por profesionales sanitarios.

La advertencia adquiere especial relevancia debido a la posibilidad de que una lesión aparentemente menor pueda agravarse si no recibe atención adecuada. En particular, las autoridades han señalado el riesgo de que se produzcan daños adicionales en la córnea, una de las estructuras fundamentales del ojo.

El cierre se produce en plena celebración de la Feria de Gibraltar, uno de los acontecimientos destacados del calendario festivo del Peñón y que reúne durante estos días a numerosos residentes y visitantes.Por el momento, no se ha establecido una fecha concreta para la reapertura de los coches de choque. La atracción únicamente volverá a funcionar cuando las inspecciones hayan concluido y se haya comprobado que puede operar sin poner en riesgo la integridad de sus usuarios.