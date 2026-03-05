Detienen a Britney Spears por conducir borracha en California

Britney Spears ha sido liberada alrededor de las seis de la madrugada, según el medio TMZ, después de haber pasado por comisaría la noche anterior. La cantante fue arrestada y sometida a controles de alcoholemia este miércoles alrededor de las 21.30 horas por la patrulla de carreteras.

Según los informes policiales, la intérprete de Oops!... I Did It Again y Baby One More Time, conducía de noche por el condado de Ventura, Los Ángeles, bajo los efectos del alcohol. Al ser vista por los agentes, la detuvieron y esposaron para pasarla a disposición del sheriff.

Fuentes cercanas a la cantante confirman su traslado inmediato al hospital después de la detención con el objetivo de determinar su nivel de alcohol en sangre. El nivel máximo de alcohol en sangre permitido en California, para mayores de 21 años, es del 0,08%. Aun así, la policía está autorizada a detener a conductores que muestren una actitud sospechosa al volante. Los resultados del análisis de sangre de la intérprete todavía no se han hecho públicos.

La mala racha de Britney Spears

Hacía meses que sus seguidores alertaban de una actitud extraña en el contenido subido por la artista. Acostumbrada a republicar vídeos y fotografías de épocas pasadas, Britney sorprendió a sus 42 millones de followers con vídeos bailando canciones tendencia. Lejos de causar emoción, los comentarios exaltaban la apariencia descontrolada de la Princesa del Pop.

Tal fue la preocupación que la artista despertó en sus seguidores, que han pedido a la policía que acuda a su casa en vistas a comprobar que se encuentra bien. No es la primera vez que la intérprete protagoniza polémicas relacionadas con su estado de salud mental y físico.

A inicios de febrero, hizo público en su cuenta de Instagram un mensaje que decía que tenía "suerte de estar viva", refiriéndose a lo mal que su familia la trató.

En 2021, la cantante puso fin a la tutela de su padre, que le ha permitido controlar la vida personal y económica de la cantante durante casi 14 años. En parte, el fuerte movimiento Free Britney (Liberad a Britney), generado por sus fans, fue el causante de su liberación.

Hoy, tras su arresto, la artista ha desactivado su perfil de Instagram.

Resolución judicial

Justo esta semana Britney celebraba una victoria judicial contra un hombre de Luisiana que se presentó en su casa después de publicar mensajes "perturbadores" en sus redes sociales. Ahora, la artista deberá acudir ante la corte para declarar sobre el incidente el próximo 4 de mayo. Las autoridades de Ventura aún no se han pronunciado sobre los cargos a los que podría enfrentarse ni han ofrecido detalles de cómo se produjo el suceso.

Por su parte, la agente de la artista, Cade Hudson, ha admitido en un comunicado que “ha sido un incidente desafortunado y totalmente inexcusable”. “Britney va a tomar las medidas adecuadas y cumplir con la ley, y esperamos que esto pueda ser el primer paso hacia un cambio muy necesario que debe producirse en la vida de Britney. Esperamos que pueda obtener la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos tan difíciles”.