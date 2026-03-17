Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Loterías

Un acertante de 'La Primitiva' gana más de 126 millones de euros, el mayor premio de la historia del sorteo

'La Primitiva' entrega 126.469.236,14€ a un único acertante de Categoría Especial que ha logrado seis aciertos más el reintegro en el sorteo celebrado este lunes.

Administraci&oacute;n de Loter&iacute;a

Administración de LoteríaGTRES

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

'La Primitiva' ha entregado este lunes el mayor bote de su historia a un acertante que, tras conseguir seis aciertos más el reintegro, ha logrado embolsarse más de 126 millones de euros, en concreto 126.469.236,14€.

El boleto del ganador ha sido validado correctamente en Loterías y Apuestas del Estado a través de su canal oficial de internet. El ganador del premio de más de 126 millones de euros ha validado su boleto en Salamanca.

Mayor bote de la historia de 'La Primitiva'

Se trata del mayor premio de la historia de 'La Primitiva' superando al bote de más de 101 millones de euros que consiguió un acertante en Barcelona en octubre de 2015.

Otros premios

Además, el sorteo del Joker de este lunes también ha dejado un acertante que ha conseguido un premio de un millón de euros, después de validar su boleto en la Administración de Loterías de Noia, en A Coruña.

También ha habido este lunes tres acertantes que han logrado 364.193€ en 'La Primitiva', consiguiendo seis aciertos después de validar sus boletos en administraciones de Roquetas de Mar, Almería, y Vall D'uixo, Castellón.

La Bonoloto también ha repartido premios este lunes, aunque de menor envergadura. Tres personas han logrado cinco aciertos más el complementario con boletos validados en Granada, Cullera y Zaragoza.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Administración de Lotería

Un acertante de 'La Primitiva' gana más de 126 millones de euros, el mayor premio de la historia del sorteo

Loterías y Apuestas del Estado

Dónde ha caído el bote de La Primitiva, de la Bonoloto y los premios del Eurodreams y la ONCE de hoy lunes 16 de marzo de 2026

Imagen de resultado de Eurodreams

EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 16 de marzo de 2026

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy en directo
Lotería Primitiva

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 16 de marzo de 2026

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy lunes 16 de marzo de 2026 en directo

La Bonoloto de hoy
Bonoloto

Sorteo Bonoloto hoy: Comprobar número del lunes 16 de marzo de 2026

El ganador del sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 16 de marzo de 2026 es el 08, 12, 21, 32, 35 y 48, siendo el número complementario el 49 y el reintegro el 8. El ganador de la Bonoloto se lleva un premio de 2.300.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado
LOTERÍAS

Dónde han caído el bote de 6,5 millones de euros del Gordo de la Primitiva, los 600.000 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy domingo 15 de marzo de 2026

Consulta los números premiados en los sorteos de este domingo 15 de marzo y dónde han sido validados.

SORTEOS ONCE

ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy domingo 15 de marzo de 2026

SORTEO BONOLOTO

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 15 de marzo de 2026

Comprobar Gordo Primitiva: Resultado del sorteo de hoy domingo en directo

Resultado Gordo Primitiva: Comprobar número hoy domingo 15 de febrero de 2026

Publicidad