Un acertante de 'La Primitiva' gana más de 126 millones de euros, el mayor premio de la historia del sorteo

'La Primitiva' ha entregado este lunes el mayor bote de su historia a un acertante que, tras conseguir seis aciertos más el reintegro, ha logrado embolsarse más de 126 millones de euros, en concreto 126.469.236,14€.

El boleto del ganador ha sido validado correctamente en Loterías y Apuestas del Estado a través de su canal oficial de internet. El ganador del premio de más de 126 millones de euros ha validado su boleto en Salamanca.

Mayor bote de la historia de 'La Primitiva'

Se trata del mayor premio de la historia de 'La Primitiva' superando al bote de más de 101 millones de euros que consiguió un acertante en Barcelona en octubre de 2015.

Otros premios

Además, el sorteo del Joker de este lunes también ha dejado un acertante que ha conseguido un premio de un millón de euros, después de validar su boleto en la Administración de Loterías de Noia, en A Coruña.

También ha habido este lunes tres acertantes que han logrado 364.193€ en 'La Primitiva', consiguiendo seis aciertos después de validar sus boletos en administraciones de Roquetas de Mar, Almería, y Vall D'uixo, Castellón.

La Bonoloto también ha repartido premios este lunes, aunque de menor envergadura. Tres personas han logrado cinco aciertos más el complementario con boletos validados en Granada, Cullera y Zaragoza.