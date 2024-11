Los bomberos rompen la persiana de un bar para sacar a un cliente atrapado que se puso a beber cervezas mientras esperaba

El cliente, aparentemente, se quedó dormido en el servicio del local cuando ya había cerrado. Al despertar se dio cuenta de que estaba solo, intentó salir, pero no pudo y decidió llamar a emergencias. La Policía Local, al no conseguir localizar a la encargada, pidió ayuda a los bomberos.

La intervención no fue sencilla. Debido a la persiana metálica que cerraba el establecimiento, los bomberos de A Coruña no tuvieron más opción que romperla para liberar al cliente atrapado. Fue una operación que se realizó pasadas las cinco de la madrugada, con una única prioridad: sacar al hombre. Según los bomberos, el cliente no podía esperar hasta las 09:00 de la mañana, y claramente tenía prisa por salir.

Lo curioso es que, durante su espera, el hombre no se quedó quieto. Según el relato de Raquel Zayas, encargada de la cafetería, tras salir del baño alrededor de las cuatro de la mañana, el cliente no solo se ayudó a sí mismo con unas cervezas, sino que también decidió beber un zumo y hasta se llevó dinero del local. "Se tomó varias cervezas, seis en total, y también se llevó unos cien euros que teníamos en un vaso con dinero de unas rifas", comentó Raquel, sorprendida.

Raquel explica que el grupo de amigos del cliente había sido reacio a irse del bar cuando cerraron a las dos de la madrugada. Después de insistirles, todos se marcharon, pero nadie se imaginó que uno de ellos podría haber quedado atrapado en el baño. La sorpresa para ella fue mayúscula cuando revisó las cámaras de seguridad al día siguiente. "El chico se debió quedar dormido, y cuando despertó, cogió lo que se encontró", señala Raquel.

El otro disgusto es el de la persiana metálica que perforaron los bomberos. "El seguro me dice que, al ser en el exterior del local, no se hace cargo, y me pregunto, ¿y ahora qué hacemos?", traslada Raquel muy preocupada.

Aunque la situación podría haber quedado en una anécdota curiosa, Raquel no ha ocultado su disgusto por el comportamiento del cliente, al que han denunciado esta misma mañana.

Así ha sido la rocambolesca historia de un rescate en A Coruña: un cliente atrapado, una espera interminable, un rescate insólito y hasta un robo inesperado. Todo ello en una noche que, sin duda, quedará en la memoria de los bomberos, la encargada del bar y, por supuesto, del cliente que, al final, pudo salir, aunque quizá con una resaca más grande de la que esperaba.

