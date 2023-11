Un boletus XXL made in Zamora

Es el objeto más deseado y también el más fotografiado. Nadie quiere dejar de inmortalizarse con el boletus XXL. El ejemplar gigante lo recolectó Isidro Bordel, el tío de Gladis, la gerente de la cafetería Astrolabio de Valladolid. Allí lo exhibe como un trofeo.

"Mi tío lo encontró en Muelas de los Caballeros. Él conoce a la perfección la zona porque es productor de miel pero nunca había recolectado nada igual. Me llamó corriendo para decirme que me lo tenía que traer", recuerda. Cuando lo vio no se lo podía creer. "Nunca habíamos visto un hongo de tales dimensiones. Pesaba alrededor de 2,8 kilogramos. "Ahora ha perdido un poco", matiza Gladis.

Desde que publicaron su imagen en redes sociales, la clientela del bar ha aumentado significativamente. "Viene la gente a preguntarnos si es aquí donde tenemos la seta gigante", comenta Gladis sorprendida. "Me ha llamado incluso una persona que vive fuera de Valladolid para decirme que aguante para cocinarla hasta el sábado que la quiere ver", dice riendo.

Laminado, guisado o indultado

En esta cafetería, ubicada en la Plaza de San Juan de la capital vallisoletana, llevan semanas preparando tapas de boletus. "Es la temporada y a los clientes les encantan". Ahora debaten cómo cocinar el ejemplar.

Si servirlo como carpaccio, cocinarlo con soplete, sal y aceite o guisarlo "a nuestra manera". Pero a Gladis le da pena que "el padre de los boletus" como así lo han bautizado pase a mejor vida y está pensando hacer como en los toros. "Yo creo que lo vamos a indultar".