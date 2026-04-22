Noticias de hoy, miércoles 22 de abril de 2026

Justo el día que vencía el plazo del alto el fuego pactado entre Estados Unidos, Israel e Irán Donald Trump ha anunciado que se prorroga la tregua, por el momento, de forma indefinida.

Trump prorroga el alto el fuego

El presidente de Estados Unidos prolonga el alto el fuego hasta que un Irán "muy dividido" tenga una posición clara para negociar. Mientras tanto, Trump mantiene su bloqueo naval en Ormuz que le estaría resultando más efectivo que los bombardeos. Trump asegura que el régimen iraní no puede exportar su petróleo, pierde 500 millones de dólares al día y en poco tiempo se vería obligado a cerrar sus pozos.

La imagen de Trump leyendo la Biblia

El presidente estadounidense es además protagonista de una imagen curiosa. Trump espera la respuesta de Irán rezando, justo después de sus ataques al Papa León XIV ha participado en una lectura de la Biblia y ha elegido para ello un pasaje que habla sobre el arrepentimiento nacional.

Polémica en torno a la "prioridad nacional"

Aquí en España, la polémica de la esfera política gira en torno a la "prioridad nacional". Un acuerdo, dos interpretaciones. Para Vox es un "los españoles primero", para el PP es un arraigo con el territorio. El debate llega al Congreso con la votación de una moción de VOX y marcará el cara a cara entre Sánchez y Feijóo con los juicios Kitchen y Mascarillas como telón de fondo.

María Guardiola será investida presidenta de Extremadura

María Guardiola será investida presidenta de la Junta de Extremadura. Tras el acuerdo con Vox, con esa alusión a la prioridad nacional, tiene amarrados los votos de la formación de Abascal. Guardiola defiende el pacto alcanzado. Y los populares esperan que el acuerdo llegue pronto en Aragón.

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