Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 22 de abril de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 22 de abril de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 22 de abril de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Justo el día que vencía el plazo del alto el fuego pactado entre Estados Unidos, Israel e Irán Donald Trump ha anunciado que se prorroga la tregua, por el momento, de forma indefinida.

Trump prorroga el alto el fuego

El presidente de Estados Unidos prolonga el alto el fuego hasta que un Irán "muy dividido" tenga una posición clara para negociar. Mientras tanto, Trump mantiene su bloqueo naval en Ormuz que le estaría resultando más efectivo que los bombardeos. Trump asegura que el régimen iraní no puede exportar su petróleo, pierde 500 millones de dólares al día y en poco tiempo se vería obligado a cerrar sus pozos.

La imagen de Trump leyendo la Biblia

El presidente estadounidense es además protagonista de una imagen curiosa. Trump espera la respuesta de Irán rezando, justo después de sus ataques al Papa León XIV ha participado en una lectura de la Biblia y ha elegido para ello un pasaje que habla sobre el arrepentimiento nacional.

Polémica en torno a la "prioridad nacional"

Aquí en España, la polémica de la esfera política gira en torno a la "prioridad nacional". Un acuerdo, dos interpretaciones. Para Vox es un "los españoles primero", para el PP es un arraigo con el territorio. El debate llega al Congreso con la votación de una moción de VOX y marcará el cara a cara entre Sánchez y Feijóo con los juicios Kitchen y Mascarillas como telón de fondo.

María Guardiola será investida presidenta de Extremadura

María Guardiola será investida presidenta de la Junta de Extremadura. Tras el acuerdo con Vox, con esa alusión a la prioridad nacional, tiene amarrados los votos de la formación de Abascal. Guardiola defiende el pacto alcanzado. Y los populares esperan que el acuerdo llegue pronto en Aragón.

p>Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Morante de la Puebla sufre una cornada "muy grave" en la plaza de La Maestranza de Sevilla

Morante de la Puebla

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy

Noticias de hoy, miércoles 22 de abril de 2026

El aviso del Consejo Audiovisual de Andalucía

Hasta 10.000 euros de multa por grabar y difundir vídeos de personas ebrias en la Feria de Sevilla sin su consentimiento

Explosión Ibiza

Cuatro heridos, dos críticos, y al menos 70 evacuados tras la explosión de una vitrocerámica en Ibiza

Almería Acoge pide auxilio en la regularización tras verse obligada a cerrar por colas "de más de mil personas"
Regularización migrantes

El colapso en una ONG de Almería obliga a suspender la atención para la expedición de certificados de vulnerabilidad 

Muere atropellado un hombre de 48 años en Pontevedra y el conductor se da a la fuga
PONTEVEDRA

Muere atropellado un hombre de 48 años en Pontevedra y el conductor se da a la fuga

Imagen de archivo de un menor vacunándose de meningitis
Meningitis

Muere una niña por posible meningitis en Málaga

La menor, que residía en Vélez-Málaga, ha fallecido en el Hospital Materno Infantil. Intentan determinar las causas exactas de su muerte mientras comprueban si su entorno se ha contagiado.

Mueren 200 personas en Guadalajara por explosiones por fuga de gas y carburante en el alcantarillado
Efemérides

Efemérides de hoy 22 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 22 de abril?

Consulta las efemérides de hoy 22 de abril de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Burgos contacta con ayuntamientos para buscar buses tras el incendio de las cocheras que quemó la mitad de su flota

Un voraz incendio calcina más de la mitad la flota de autobuses urbanos de Burgos

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil

Hallan un cadáver en avanzado estado de descomposición en Cabrera (Mallorca)

Largas colas para la regularización de migrantes

Largas colas y quejas en las oficinas para conseguir la regularización: "Dos o tres días a la intemperie"

Publicidad