El bebé rescatado de un respiradero en Alicante sigue grave en la UCI, pero estable

El bebé que fue rescatado de un respiradero de un edificio de Alicante continúa ingresado estable en la UCI pediátrica del Hospital general, según han informado fuentes del centro sanitario y de la Conselleria de Sanidad.

La madre del niño, una mujer española de 26 años, fue detenida por agentes de la Policía Nacional acusada de tentativa de asesinato por dar a luz el bebé el pasado viernes e intentar deshacerse de él arrojándolo a un hueco de un metro cuadrado de superficie en el que confluyen los desagües de las viviendas de la finca, situada en el barrio Virgen del Carmen.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 2.00 horas del domingo, cuando un vecino alertó a los bomberos de que se oían "maullidos" que procedían de las bajantes de aguas comunitarias, pensando en un principio que podría tratarse de un gato atrapado.

Tras una rápida intervención tanto de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía como del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Alicante, se percataron de que los maullidos no eran sino los llantos de un recién nacido, con lo que procedieron a la excarcelación del niño, un varón de 2,10 kilos de peso que estaba envuelto en bolsas con un agujero para poder respirar.

El bebé, que incluso tenía aún el cordón umbilical, fue trasladado por el SAMU en estado grave a la Unidad de Neonatos del Hospital General de Alicante.

De la investigación de los hechos se pudo determinar que, en uno de los domicilios del edificio vivía una mujer de 26 años que se encontraba en avanzado estado de gestación, quien se hallaba ingresada desde el día 21 de junio en el Hospital General de Alicante tras manifestar haber sufrido un aborto en su domicilio.

Alega que no tenía dinero para abortar

La mujer, tras ser informada del motivo de su detención, reconoció de forma espontánea los hechos, dijo que no deseaba tener el bebé y que no disponía de dinero para abortar, según las mismas fuentes.

Tras recibir el alta médica, la mujer ha sido trasladada a las dependencias de la Comisaría Provincial de Alicante, donde se encuentra detenida mientras se practican las diligencias de investigación para determinar cómo se produjeron los hechos y si pudo intervenir alguna tercera persona. La operación ha sido desarrollada por la Comisaría Provincial de Alicante.