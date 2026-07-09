San Fermín 2026
Tercer encierro San Fermín 2026 en directo: Carrera vertiginosa de los toros de Victoriano del Río con múltiples caídas en el centro de la calle
Así hemos vivido el tercer encierro de San Fermín protagonizado hoy por los toros de la reconocida ganadería madrileña Victoriano del Río.
Publicidad
No han defraudado los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río. Hemos visto una carrera vertiginosa que se ha cerrado en 2:23. Ha sido este uno de los encierros de estas fiestas donde más mozos han caído al asfalto, concretamente al centro de la calle.
Los astados han dado muestra de su nobleza y no han embestido a ninguno de los mozos que caía a sus pies.
Los toros de Vitoriano del Río, un clásico de las fiestas navarras
15 años llevan participando en los Sanfermines los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río y hoy han sido los protagonistas del tercer encierro. El conjunto que los madrileños han traído hasta Pamplona presentan pesos de entre 565 y 610 kilos.
El ejemplar de mayor peso es 'Entonado', de capa negra y nacido en mayo de 2021, pesa 610 kilos. El siguiente es 'Jara', colorado chorreado, de septiembre de 2021, con 605 kilos; 'Soleares', negro, de octubre de 2020, con 595 kilos; 'Jilguero', colorado, de octubre de 2020, con 590 kilos; 'Casero', negro, de septiembre de 2020, y 'Devoto', negro bragado, meano y axiblanco, ambos con 585 kilos. Completan el grupo 'Alabardero', castaño, con 570 kilos, y 'Ansioso', negro mulato listón bociclaro, de 565 kilos, el más ligero del lote.
Aunque han viajado ocho ejemplares como marca la tradición en el encierro solo han participado seis de ellos al igual que en la corrida que se celebrará en la plaza de toros de la ciudad por la tarde y que serán lidiados por Talavante, Andrés Roca Rey y David de Miranda.
Los Victoriano del Río son unos de los más reconocidos en los 848 metros que separan los corrales de Santo Domingo de la Monumental pamplonesa.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Los servicios sanitarios atienden 8 incidencias en el tercer encierro de San Fermín 2026
La carrera de lo de Victoriano del Río ha dejado 8 asistencias sanitarias por heridos. Los servicios de atención médica han atendido en el primer tramo a un corredor con contusión con deformidad en el brazo y otra contusión maxilofacial, ambos heridos han sido enviados al hospital.
En la zona de Estafeta se ha registrado un herido por contusión en el hombro izquierdo, así como en Espoz y Mina; donde se ha atendido a otro contusionado.
También en la zona de Telefónica Sur ha habido un herido por asta de toro; trasladado al hospital universitario. En la misma zona también se ha registrado una contusión con deformidad en el pie. Además, se ha dado el aviso de dos heridos en la plaza de toros: uno en el brazo y otro con una hemorragia en la cara.
Tercer encierro San Fermín 2026 en directo | Vertiginoso encierro de los de Victoriano del Río
El encierro de este miércoles ha dejado multitud de caídas, principalmente en el centro de la calle. Los toros de Victoriano del Río han dejado un encierro vertiginoso con una manada que se ha separado desde el primer momento.
Pese a las múltiples caídas que se han registrado los toros no han embestido a ningún mozo en el suelo haciendo gala de su nobleza. La carrera se ha cerrado en 2:23 hasta que los toros han vuelto a entrar en la plaza.
Tercer encierro San Fermín 2026 en directo | El traslado nocturno de los toros, una tradición silenciosa que mantiene la esencia de la ganadería
Mientras la ciudad se encuentra en plena ebullición festiva por los Sanfermines durante las últimas horas del día, sucede el encierrillo, el traslado nocturno de los toros desde los Corrales del Gas hasta los de Santo Domingo.
Se trata de una tradición silenciosa que mantiene intacta la esencia ganadera de la fiesta y que, desde hace más de un siglo, prepara el encierro del día siguiente.
Pasadas las diez de la noche, seis toros y seis cabestros abandonan los Corrales del Gas guiados únicamente por los pastores. Sin corredores, sin gritos y con el sonido de las pezuñas sobre el asfalto como único protagonista, la manada asciende por la cuesta de Santo Domingo hasta descansar en los corrales desde donde partirá el encierro de la mañana siguiente.
Tercer encierro San Fermín 2026 en directo | Feijóo disfruta de la fiesta de Pamplona
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vivido el ambiente del segundo encierro de los Sanfermines, protagonizado por los toros de José Cebada Gago, en una jornada marcada por el bullicio y el color que cada mañana envuelven las calles de Pamplona.
Después de asistir por la tarde a la corrida de toros en la Monumental pamplonesa junto al presidente del PP de Navarra, Javier García, y el secretario general del PPN, Sergio Sayas, el líder del PP se ha sumado esta mañana también a uno de los actos más emblemáticos de las fiestas, el encierro.
Vestido con la tradicional indumentaria sanferminera, camisa y pantalón blancos, pañuelo y faja roja, ha visto la carrera, en la que un joven ha resultado corneado en el brazo, desde un balcón de la calle Estafeta y posteriormente se ha trasladado al Nuevo Casino para asistir al tradicional baile de la alpargata.
Tercer encierro San Fermín 2026 en directo | Por la mañana encierro, por la tarde corrida
Seis de los ocho ejemplares de Victoriano del Río que han viajado a Pamplona serán lidiados esta tarde en el coso pamplonés por Talavante, Andrés Roca Rey y David de Miranda.
Tercer encierro San Fermín 2026 en directo | Victoriano del Río, una ganadería madrileña
Victoriano del Río es una ganadería madrileña de las más reconocidas en las fiestas de San Fermín. La de este año será su 15.ª participación en Pamplona.
Tercer encierro San Fermín 2026 en directo | 'Entonado', 'Jara', 'Soleares', 'Jilguero'... así son los toros de hoy
A Pamplona han viajado ocho toros de los cuales solo seis participarán en el tercer encierro. El ejemplar de mayor peso es 'Entonado', de capa negra y nacido en mayo de 2021, pesa 610 kilos. El siguiente es 'Jara', colorado chorreado, de septiembre de 2021, con 605 kilos; 'Soleares', negro, de octubre de 2020, con 595 kilos; 'Jilguero', colorado, de octubre de 2020, con 590 kilos; 'Casero', negro, de septiembre de 2020, y 'Devoto', negro bragado, meano y axiblanco, ambos con 585 kilos. Completan el grupo 'Alabardero', castaño, con 570 kilos, y 'Ansioso', negro mulato listón bociclaro, de 565 kilos, el más ligero del lote.
Tercer encierro San Fermín 2026 en directo | Turno hoy para los toros de Victoriano del Río
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre los encierros de San Fermín que hoy protagonizarán los toros de Victoriano del Río.
Publicidad