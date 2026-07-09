Tercer encierro San Fermín 2026 en directo: Carrera vertiginosa de los toros de Victoriano del Río con múltiples caídas en el centro de la calle

No han defraudado los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río. Hemos visto una carrera vertiginosa que se ha cerrado en 2:23. Ha sido este uno de los encierros de estas fiestas donde más mozos han caído al asfalto, concretamente al centro de la calle.

Los astados han dado muestra de su nobleza y no han embestido a ninguno de los mozos que caía a sus pies.

Los toros de Vitoriano del Río, un clásico de las fiestas navarras

15 años llevan participando en los Sanfermines los toros de la ganadería madrileña de Victoriano del Río y hoy han sido los protagonistas del tercer encierro. El conjunto que los madrileños han traído hasta Pamplona presentan pesos de entre 565 y 610 kilos.

El ejemplar de mayor peso es 'Entonado', de capa negra y nacido en mayo de 2021, pesa 610 kilos. El siguiente es 'Jara', colorado chorreado, de septiembre de 2021, con 605 kilos; 'Soleares', negro, de octubre de 2020, con 595 kilos; 'Jilguero', colorado, de octubre de 2020, con 590 kilos; 'Casero', negro, de septiembre de 2020, y 'Devoto', negro bragado, meano y axiblanco, ambos con 585 kilos. Completan el grupo 'Alabardero', castaño, con 570 kilos, y 'Ansioso', negro mulato listón bociclaro, de 565 kilos, el más ligero del lote.

Aunque han viajado ocho ejemplares como marca la tradición en el encierro solo han participado seis de ellos al igual que en la corrida que se celebrará en la plaza de toros de la ciudad por la tarde y que serán lidiados por Talavante, Andrés Roca Rey y David de Miranda.

Los Victoriano del Río son unos de los más reconocidos en los 848 metros que separan los corrales de Santo Domingo de la Monumental pamplonesa.

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