La Policía Local de Sagunto repartirá 10.000 pulseras antipérdida para niños y personas mayores

La Policía Local de Sagunto pone en marcha este verano una campaña de prevención con el reparto gratuito de 10.000 pulseras antipérdida pensadas para niños, niñas, personas con discapacidad y personas de la tercera edad. Las pulseras están disponibles para su recogida en los puntos accesibles de la costa y permitirán agilizar la localización de familiares o conocidos en caso de que una persona se desoriente o extravíe.

En cada una de las unidades, figura el nombre de la persona usuaria y un número de teléfono de contacto. De esta manera, si se produce una pérdida, la Policía Local puede actuar con mayor rapidez y contactar inmediatamente con sus acompañantes. La campaña coincide con la temporada estival, cuando las playas registran una mayor afluencia de visitantes y aumenta la presencia de familias con menores.

La concejala de Policía Local, María José Carrera, ha explicado que esta medida se impulsa pensando especialmente en los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de desorientación. Además, ha señalado que el objetivo es seguir en esta línea de propuestas que refuerzan la seguridad para que la ciudadanía pueda disfrutar con mayor tranquilidad.

Por otro lado, el Ayuntamiento prevé mantener este sistema de identificación también durante los grandes eventos que implican gran concentración de público, como en la celebración de las fiestas patronales del municipio. Este proyecto se promueve en colaboración con la federación de peñas.

Las familias han recibido con satisfacción esta iniciativa al considerarla un método sencillo y útil para reforzar la seguridad y también el amparo de los menores y de las personas mayores durante jornadas de playa o días multitudinarios. Los padres destacan que estas pulseras permiten disfrutar del verano con una mayor sensación de protección ante cualquier despiste o separación.

La Unidad de Playas de la Policía Local de Sagunto explica que estas pulseras se repartirán hasta fin de existencias. Esta misma mañana, varias familias han acudido hasta el punto accesible de la Playa de Almadrá con la intención de aprovechar la oportunidad y hacerse con una de ellas. Blanca, madre de dos niños, cuenta que antes compraba una similar de manera online que tenía esta misma función pero que a partir de ahora, prefiere beneficiarse de este proyecto "maravilloso y fiable". Por su parte, Carmen, madre de una persona con discapacidad, valora esta idea con interés y cree que es una herramienta de prevención perfecta. "Toda precaución es poca... nunca sabes lo que te puede pasar", afirma.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.