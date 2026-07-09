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Cómo adelantar bicicletas correctamente; qué dice la DGT

Esta es una de las maniobras que más confusión provocan en los conductores. La DGT aclara la norma.

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Grupo de ciclistas Getty

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Adelantar a un ciclista es una de las maniobras que más dudas genera entre los conductores y también una de las que más atención exige.

La DGT recuerda que los ciclistas son un colectivo especialmente vulnerable y que cualquier error de cálculo puede tener consecuencias graves. Por eso, la normativa actual establece reglas muy claras sobre cómo debe realizarse el adelantamiento, tanto en carreteras convencionales como en vías con varios carriles por sentido.

La base legal está recogida en el Reglamento General de Circulación y reforzada por la reforma de la Ley de Tráfico que entró en vigor en marzo de 2022 (Ley 18/2021, BOE). Esta actualización endureció las sanciones y aclaró varios puntos que hoy siguen vigentes. El objetivo es que la maniobra sea previsible, segura y respetuosa con quienes circulan en bicicleta ya sea de forma individual o en grupo.

Cómo adelantar ciclistas en la carretera

La norma principal es conocida por la mayoría de conductores: hay que dejar una separación lateral mínima de 1,5 metros. Esa distancia es obligatoria y debe mantenerse incluso cuando el ciclista circula por el arcén. La DGT insiste en que el arcén no elimina la responsabilidad del conductor. Si no es posible garantizar ese metro y medio no se debe adelantar.

Además, desde 2022 existe una obligación añadida en las vías con más de un carril por sentido, el conductor debe cambiar completamente de carril igual que si adelantara a un coche. Esta medida busca reducir el riesgo de que el ciclista pierda estabilidad por el efecto del aire o por la proximidad del vehículo.

En carreteras de doble sentido la maniobra requiere aún más atención. Para adelantar correctamente el conductor debe reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y, cuando sea posible, invadir el carril contrario. Esta invasión está permitida incluso si existe línea continua siempre que no venga ningún vehículo de frente y que la visibilidad sea suficiente.

La DGT recuerda también que no se puede adelantar en curvas sin visibilidad, cambios de rasante, pasos de peatones, intersecciones o túneles. En estos puntos la prohibición es absoluta, independientemente de que el vehículo adelantado sea una bicicleta. Si la maniobra no puede realizarse con total seguridad, lo correcto es esperar.

¿Se puede adelantar a un ciclista con línea continua?

La respuesta es clara: sí, se puede adelantar a un ciclista aunque haya línea continua pero solo si se cumplen dos condiciones imprescindibles:

No poner en riesgo a ningún usuario de la vía, incluidos los que circulan en sentido contrario.

La normativa permite ocupar parte o la totalidad del carril contrario para garantizar esa distancia siempre que la visibilidad sea adecuada y no se aproxime ningún vehículo.

Esta excepción existe porque la prioridad es proteger al ciclista, que es el usuario más expuesto en la maniobra.

Sin embargo, la DGT insiste en que esta posibilidad no convierte cualquier adelantamiento en seguro. Si la vía es estrecha, si hay tráfico de frente o si la visibilidad es limitada, la maniobra debe evitarse.

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