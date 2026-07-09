Efemérides de hoy 9 de julio de 2026: ¿Qué pasó el 9 de julio? 

El 9 de julio de 2006, Italia se proclama campeona de la Copa Mundial de Fútbol. La selección italiana conquista el torneo disputado en Alemania tras vencer a Francia en la final celebrada en el Estadio Olímpico de Berlín. El encuentro concluye con empate a uno después de la prórroga. El resultado final se decide en la tanda de penaltis, donde los italianos se imponen por 5 goles a 3. El partido queda marcado por la expulsión de Zinedine Zidane, que disputa el último encuentro de su carrera y ve la tarjeta roja tras un cabezazo a Marco Materazzi.

Con este triunfo, Italia suma su cuarto título mundial, igualando entonces el palmarés de Alemania y situándose solo por detrás de Brasil. El equipo dirigido por Marcello Lippi encaja únicamente dos goles durante todo el campeonato, uno de penalti y otro en propia puerta. El guardameta Gianluigi Buffon y el defensa Fabio Cannavaro destacan entre los jugadores más reconocidos de aquella edición.

Un 9 de julio, pero de 1982, entran en vigor los Estatutos de Autonomía de La Rioja y la Región de Murcia. La publicación de ambas normas en el Boletín Oficial del Estado culmina el proceso por el que estos territorios acceden al autogobierno dentro del modelo autonómico establecido por la Constitución de 1978. Los estatutos definen las instituciones propias de cada comunidad, sus competencias y las relaciones con la Administración del Estado.

Con esta medida se forman los primeros parlamentos autonómicos y de gobiernos regionales con capacidad para gestionar materias como educación, sanidad, cultura o agricultura, dentro de los límites fijados. Tanto La Rioja como Murcia optan por la vía autonómica de comunidad uniprovincial, diferenciándose de otros territorios integrados por varias provincias.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 9 de julio y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 9 de julio?

1816.- El Congreso de Tucumán declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, hoy Argentina.

1822.- Promulgación del primer Código Penal español.

1877.- Comienza a disputarse el primer torneo de tenis de Wimbledon.

1829.- Se crea el Banco Español de San Fernando, luego Banco de España.

1971.- Henry Kissinger inicia un viaje secreto a Pekín para preparar la visita del presidente Richard Nixon a China al año siguiente.

1991.- Firma en Moscú del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y la URSS.

1994.- Kim Jong II es confirmado sucesor de su padre, el recién fallecido presidente de Corea del Norte Kim il-Sung.

1995.- La novillera española Cristina Sánchez, primera mujer en salir a hombros por la puerta grande de Las Ventas (Madrid).

1996.- Nelson Mandela inicia la primera visita de Estado de un presidente sudafricano al Reino Unido.

2011.- Nace la República de Sudán del Sur, fruto de la escisión de Sudán.

2017.- Irak reconquista Mosul después de tres años ocupada por el Estado Islámico.

¿Quién nació el 9 de julio?

1887.- Emilio Mola, general español responsable del levantamiento de 1936, inicio de la Guerra Civil Española.

1928.- Federico Martín Bahamontes, ciclista español.

1929.- Hassan II, Rey de Marruecos.

1935.- Mercedes Sosa, cantante argentina.

1947.- Orenthal James 'O.J.' Simpson, jugador estadounidense de fútbol americano.

1956.- Tom Hanks, actor estadounidense.

¿Quién murió el 9 de julio?

1746.- Felipe V, primer rey Borbón.

1932.- King Camp Gillette, estadounidense inventor de la maquinilla de afeitar de cuchillas desechable.

1996.- Aurora Redondo, actriz española.

2002.- Rod Steiger, actor estadounidense.

2017.- Paquita Rico, actriz y cantante española.

2023.- Luis Suárez Miramontes, futbolista español y Balón de Oro.

¿Qué se celebra el 9 de julio?

El 9 de julio se celebra el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego y el Día de la Independencia de Argentina.

Horóscopo del 9 de julio

Los nacidos el 9 de julio pertenecen al signo del zodiaco Cáncer.

Santoral del 9 de julio

Hoy, 9 de julio, se celebran san Nicolás y santa Verónica.