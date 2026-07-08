Dos estudiantes palestinas logran salir de Gaza gracias a la Universidad Politécnica de Valencia

Nariman y Roba, de 20 y 19 años, llegaron a España el pasado 1 de junio. Nadie dijo que fuera fácil, pero su empeño por hacer realidad su sueño fue el motor que las empujó a ver la luz entre tanta oscuridad. "Estuve esperando este momento durante seis meses y, ahora, nos dais dignidad y esperanza de seguir", comenta Nariman agradecida por esta oportunidad.

La joven gazatí de 20 años relataba que "hace más de dos años buscaba alguna beca que le concediera esta oportunidad. Todas las universidades de Gaza habían sido bombardeadas y buscaba en circunstancias muy complicadas y pensé que España era el mejor lugar. Envié correos a todas las universidades, estaba segura que alguien podría escucharme". Fue ella quien escribió un mensaje de Whatsapp a la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) pidiendo ayuda. Les respondieron y pusieron en marcha todos los trámites para conseguir el visado de ambas. Durante meses, esta negociación ha contado con el respaldo de los ministerios de Juventud e Infancia; Ciencia, Innovación y Universidades; y Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, además de los consulados españoles de Ammán y Jerusalén y la embajada de Israel en España, que ha sido clave para desbloquear este proceso de gran dificultad.

"Hemos perdido todo, nuestras vidas, nuestras casas, nuestros colegios, nuestras universidades, vivimos en unas circunstancias terribles y echaba de menos esta seguridad", lamentaba Nariman.

Ella misma contaba que en Gaza, tanto ella como otros jóvenes, intentaron continuar su formación vía online pero les resultaba imposible, ya que apenas disponen de luz para poder cargar sus ordenadores y el internet funciona mal.

"Es muy difícil imaginar como viven allí. Eres todo ejemplo Nariman y espero que seas inspiración para otras universidades para trabajar en ayudar a miles de personas", explicaba el rector de la UPV, José Capilla.

"Es el mejor día de mi vida"

"Cuando el 1 de junio me dijeron que iban a conseguir mi libertad, que esta oportunidad se convertía en realidad pensaba va a pasar algo y lo va a destruir todo", remarcaba la joven palestina y añadía "mi nueva vida empezó cuando llegamos al aeropuerto de Madrid, cuando llegamos a España. Es el mejor día de mi vida".

El trayecto de ambas para llegar hasta aquí ha sido complicado e incierto. Atravesando el paso fronterizo de Kerem Shalom, cruzando Cisjordania hasta llegar a Ammán -donde disponían de un permiso de 32 horas para abandonar el país- y volando ayer hasta Madrid, para posteriormente desplazarse por carretera hasta Valencia -junto al vicerrector de Internacionalización y Comunicación de la UPV, José Francisco Monserrat, que las acompañó desde Jordania- es solo el final de una historia de ingente trabajo burocrático y emocional.

Dejan en Gaza a su familia "ha sido lo más duro. Vi en sus ojos como lloraban y, al mismo tiempo, estaban felices por nosotras, les prometimos hacerles sentir orgullosos de sus hijas", explicaban.

Tanto Nariman como Roba llegan como alumnas invitadas por la UPV, con una ayuda concedida por parte de su Consejo de Gobierno, y avaladas por sus buenos currículums. Nariman, de hecho, se graduó en Tawjihi en 2023 con una nota media de 9,91 y, pese a los bombardeos y los continuos desplazamientos, acabó un año académico de la licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad impartida en inglés en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Gaza.

Con su llegada a Valencia van a preparar su examen de acceso a la universidad, que llevarán a cabo en la UNED antes de poder matricularse y proseguir sus estudios. Nariman aspira a ser ingeniera informática y, ahora, junto a su hermana, pretende conseguirlo con esta nueva vida llena de esperanza que van a comenzar.

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