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Ayudas investigación médica

La Fundación Mutua Madrileña aporta 2,3 millones de euros para impulsar la investigación médica en España

La XXIII Convocatoria de Ayudas financiará 21 nuevos proyectos científicos en hospitales de toda España, centrados en áreas críticas como el cáncer de mama, la salud mental infantil y juvenil y trasplantes.

Fundación Mutua Madrileña financia 21 nuevos proyectos de investigación médica con 2,3 millones de euros.

La Fundación Mutua Madrileña aporta 2,3 millones para la investigación médica en España | Europa Press

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Marta Cidancha
Publicado:

La Fundación Mutua Madrileña ha entregado sus XXIII Ayudas a la Investigación Médica con una dotación global de 2,3 millones de euros. Esta inversión servirá para poner en marcha 21 proyectos científicos desarrollados por equipos de 25 centros hospitalarios distribuidos por toda la geografía española. Con esta nueva edición, la entidad supera los 75 millones de euros destinados a la investigación médica desde su nacimiento.

Ciencia y humanización en la asistencia sanitaria

El acto de entrega, celebrado en Madrid, ha contado con la presencia de Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua y de su fundación, y del doctor Rafael Matesanz, presidente de su Comité Científico. Durante el evento, se destacó la importancia de integrar la ciencia con la humanización de los cuidados médicos hospitalarios.

Prioridad a la salud mental

Entre las investigaciones financiadas sobresalen dos proyectos colaborativos de gran alcance nacional, como la prevención del suicidio en jóvenes con autismo, el proyecto RISCATEA, coordinado desde Santiago de Compostela, utilizará inteligencia artificial y aprendizaje automático para analizar factores de riesgo y crear modelos predictivos en adolescentes y adultos con TEA, un colectivo donde el 15% ha intentado suicidarse.

Avances en la supervivencia de trasplantes

Pronóstico en trasplantes de pulmón: Un estudio liderado por el Hospital 12 de Octubre de Madrid evaluará el impacto del acortamiento telomérico en los órganos trasplantados para predecir su evolución y mejorar la supervivencia de los pacientes.

El resto de las ayudas se destinarán a avanzar en terapias contra el cáncer de mama (con especial foco en revertir resistencias farmacológica) , optimizar la logística de conservación de órganos para trasplantes, diagnosticar enfermedades raras mediante tecnologías multiómicas y aplicar inteligencia artificial en la rehabilitación de pacientes con fractura de cadera.

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