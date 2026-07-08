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Satélites e IA para detectar incendios hasta 35 minutos antes

La aseguradora se alía con la startup Satellites on Fire para monitorizar más de 50 millones de hectáreas este verano, adelantándose a los sistemas de la NASA y alertando a sus clientes en tiempo real.

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Satélites e IA para detectar incendios hasta 35 minutos antes | Antena 3 Noticias

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Frente a la creciente amenaza de los incendios forestales en España, Allianz Seguros ha lanzado un sistema pionero que utiliza inteligencia artificial (IA) y tecnología satelital para anticiparse al fuego. El proyecto, desarrollado junto a la startup Satellites on Fire, monitorizará más de 50 millones de hectáreas durante este verano con un objetivo claro: reducir el impacto ambiental, social y económico de una de las mayores crisis climáticas del país.

Esta iniciativa llega tras un periodo crítico. España cerró 2025 con el peor registro de incendios en tres décadas, sumando 354.793 hectáreas arrasadas. El coste económico de estos desastres rozó los 5.000 millones de euros el año pasado, generando indemnizaciones de 770 millones de euros en el sector asegurador, según datos de UNESPA

De pagar el siniestro a prevenir el fuego

El sector asegurador está cambiando sus reglas de juego. El modelo tradicional de compensar los daños a posteriori está dando paso a la prevención activa. La solución tecnológica de Allianz combina datos de múltiples constelaciones satelitales (tanto geoestacionarias como polares) para aumentar la frecuencia y precisión de la vigilancia.

Los resultados marcan la diferencia: esta tecnología logra reducir en promedio 35 minutos los tiempos de detección si se compara con sistemas de referencia global como los de la NASA. Además, es capaz de identificar hasta un 30% más de incendios y reduce en un 40% los falsos negativos en las fases iniciales del fuego.

"Los incendios forestales se han consolidado como uno de los principales riesgos climáticos para España", explica Veit Stutz, CEO de Allianz Seguros. "Nuestro compromiso ya no se limita a acompañar a las personas cuando ocurre un siniestro, sino que pasa por anticiparnos al riesgo. Con la IA y la observación satelital podemos ganar un tiempo clave para proteger a las personas y el territorio".

Alertas directas al ciudadano

La gran novedad de este programa es su aplicación práctica e inmediata para los ciudadanos. Allianz utilizará este flujo de información para avisar de forma preventiva a sus clientes si sus propiedades o negocios se encuentran cerca de un foco con riesgo de propagación. De este modo, los afectados ganan un margen de maniobra vital para proteger sus bienes o evacuar de forma segura.

Por otro lado, la aseguradora compartirá estos datos de detección temprana con la Administración Pública, reforzando la capacidad de reacción de los servicios de emergencia a nivel territorial.

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