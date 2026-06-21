Aumento de estafas en el proceso de regularización de inmigrantes por la falta de personal y la demora para conseguir cita

Ya se han presentado casi un millón de solicitudes de regularización de inmigrantes, una gran cantidad que, desde sindicatos de la Policía Nacional, denuncian el colapso y la saturación que hay para atender todas estas solicitudes y todo por falta de personal.

"Aún quedan nueve dias para que termine el plazo y entiendo que se sumaran más. Nuestros compañeros están saturados porque la problemática de las huellas y de la expedición de la TIE (Tarjeta de Identificación del Extranjero) no ha nacido con esta regularización, es un problema estructural que las unidades de documentación de la Policía Nacional llevan sufriendo durante muchos años, en especial en ciudades como Madrid o Barcelona", remarca la portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ana María Alarcón.

Una vez realizado este trámite de solicitud, cada persona solicitante debe esperar a recibir su expediente favorable para continuar con el proceso. Cuando lo obtienen pasan a la siguiente fase, pedir cita para la impresión de huella necesaria para conseguir la TIE, Tarjeta de Identificación del Extranjero. Una cita que se demora por la falta de disponibilidad que, como cuenta Silvana Cabrera, portavoz del Movimiento Regularización Ya, "es otro obstáculo más" y añade "porque si la resolución es favorable, aunque sea un papel impreso, también vale temporalmente como la TIE. Pero la gente se desespera y para obtener la documentación está siendo un viacrucis".

Debido a esta problemática se ha detectado como crecen los anuncios de estafa en plataformas de internet para ofrecer, a cambio de dinero, "citas rápidas y eficaces para tramitar este servicio de tomar la huella dactilar". Anuncios que cuestan desde 10 o 20 euros y algunos llegan a los 300 euros. "Hay gente que lleva hasta 20 años esperando para regularizarse y es fácil caer en querer comprar estas citas. Son unas estafas que llevan años produciéndose, pero ahora se han incrementado.", explica Silvana.

Por su parte, el portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Serafín Giraldo, explica que "debido a que las citas tardan tiempo en concederse por la carencia de personal que hay y por la multitud de peticiones que tienen, esto produce que actúen aquí las mafias, vendiendo citas que anuncian, de forma directa o a través de internet, y esto es una estafa. Las citas son personales, hay que acreditar el nombre de la persona que es citada y estas mafias piden dinero a cambio de una cita que nunca se produce".

Giraldo remarca que "además del colapso, se realiza un importante efecto llamada y luego las falsificaciones documentales que se producen en cuanto a la instancia y antecedentes".

"Con esta nueva fase, lógicamente, se prevé que se vaya a agravar aún más la situación de saturación y cuellos de botella para sacar adelante todas estas tarjetas", remarca la portavoz del SUP y concluye "lo han hecho de forma improvisada este proceso y no han reforzado las unidades que tenían que reforzar".

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