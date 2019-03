Aumentan los casos de vehículos abandonados en el taller por impagos

No es un caso extraño en un taller, el propietario de un automóvil lleva a reparar un vehículo y cuando le informan del importe no puede pagar la factura y deja el vehícula en el taller y no vuelven.



Hay vehículos que llevan un año o impagados que pertenecen al banco. Cuando los propietarios reciben la llamada del taller con el presupuesto muchos optan por dejar allí su vehículo por no tener dinero para pagar la factura. Hay algunos coches que han estado en el taller hasta 10 años, una práctica que ocasiona un lucro cesante a los propietarios porque el sitio que ocupan esos coches podría usarse para otro vehículo a reparar.



Según la Ley si no se recogen los vehículos en un mes los talleres pueden llamar al deguace para que retire el automóvil abandonado. Las recomnedaciones pasan por informar al cliente del gasto, de manera que sepa si compensa continuar con el arreglo del coche.