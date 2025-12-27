Desalojan a 60 vecinos en Mallorca tras incendiarse un garaje

Este sábado por la mañana, alrededor de 60 residentes de un complejo de apartamentos situado en la localidad de Sa Coma, en el municipio mallorquín de San Llorenç des Cardassar, han tenido que ser desalojados de manera preventiva, a causa de un incendio declarado en el garaje de uno de los edificios. El suceso ha generado una gran cantidad de humo, que se ha propagado rápidamente por el inmueble, obligando a los servicios de emergencia a actuar de manera urgente.

El orden cronológico de los hechos

El incendio se ha originado en torno a las 7:30 horas de la mañana de este sábado, en un vehículo que se encontraba estacionado en un aparcamiento subterráneo de uno de los dos bloques que conforman el complejo residencial, ubicado en la calle Ficus. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de los Bomberos de Mallorca, procedentes de los parques de Manacor, Arttà y Alcudia, así como agentes de la Policía local de Sant Llorenç y Manacor, que fueron los primeros en llegar a la zona.

40 viviendas desalojadas

Debido a la rápida acumulación de humo en las zonas comunes y en las viviendas, las autoridades han decidido evacuar con urgencia uno de los bloques, el más afectado por el incendio. En total se han desalojado unas 40 viviendas correspondientes a ese edificio, mientras que cerca de 30 viviendas del bloque colindante, han permanecido confinadas como medida de seguridad, siguiendo las indicaciones de los servicios de emergencia.

Durante la intervención, los equipos sanitarios han tenido que atender a un total de 22 personas por inhalación de humo, entre ellas, cinco agentes de la Policía Local que participaron en las labores iniciales de evacuación. Según han confirmado fuentes oficiales, "todas las personas asistidas presentaban síntomas leves", y no ha sido necesario trasladar a ninguno de los afectados al hospital.

Según ha explicado el jefe de los Bomberos de Mallorca, Xisco Bonnín: "El incendio ha inundado de humo rápidamente uno de los bloques, razón por la que ha sido evacuado con urgencia". Además, ha destacado la coordinación entre los distintos cuerpo de emergencia, que ha permitido hacer la evacuación de forma ordenada y sin que se produjeran situaciones de mayor gravedad.

Los bomberos han logrado controlar el incendio alrededor de las 9:30 horas, y poco después han dado por extinguidas las llamas. No obstante, los trabajos han continuado durante varias horas más de esta mañana con tareas de ventilación del garaje y de las zonas comunes, con el objetivo de eliminar completamente el humo acumulado y comprobar que no existían riesgos adicionales para los residentes.

Los bomberos investigan lo sucedido

Los Bomberos de Mallorca han abierto una investigación para determinar las causas exactas del incendio y esclarecer el origen del fuego en el vehículo siniestrado.

