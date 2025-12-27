Noticias de hoy, sábado 27 de diciembre de 2025

Los cuatro españoles desaparecidos en Indonesia, las acusiaciones del PSOE a Feijóo o las declaraciones de Maduro acerca de que Estados Unidos fabrica una "realidad virtual" para robar recursos a Venezuela, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, sábado 27 de diciembre de 2025.

Cuatro españoles desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia

Los equipos de rescate de Indonesia reanudarán este domingo la búsqueda de un español y tres de sus hijos, desaparecidos desde el viernes tras el hundimiento de una embarcación turística cerca de la isla de Padar, al este de Bali. El operativo, coordinado por el servicio de rescate SAR, permanece activo desde el momento del accidente.

Las autoridades han confirmado que los desaparecidos pertenecen a una familia valenciana: el padre, Fernando Martín Carreras, de 44 años, y tres de sus hijos, dos niños y una niña. La información inicial fue rectificada para aclarar que la madre y otra de las hijas sobrevivieron al naufragio y fueron rescatadas. Ambas reciben atención consular por parte del consulado español en Yakarta, que ha desplazado personal hasta Labuan Bajo, punto de salida de las excursiones a Padar.

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió el viernes por la noche tras sufrir una avería. Desde entonces, se han desplegado lanchas y equipos de buceo, aunque las tareas se han visto dificultadas por el mal estado del mar, con fuertes corrientes, lluvias intensas y olas de hasta metro y medio.

El abuelo de los menores, Enrique Ortuño, ha señalado que las posibilidades de encontrar con vida a los desaparecidos son reducidas, al explicar que podrían haber quedado atrapados en el interior de la embarcación, que se partió y se hundió con rapidez.

El Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene contacto con la familia y no descarta que el operativo se prolongue varios días. En el accidente también fueron rescatados cuatro tripulantes y un guía turístico. Los naufragios son frecuentes en Indonesia, donde el transporte marítimo es clave y a menudo se ve afectado por deficiencias de seguridad y condiciones meteorológicas adversas.

El PSOE acusa a Feijóo de ser un "cómplice necesario de una negligencia criminal" en la DANA

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha pedido la salida de Alberto Núñez Feijóo al considerar que está "inhabilitado" para seguir al frente del PP tras, a su juicio, haber mentido sobre la gestión de la DANA. La dirigente socialista sostiene que el líder popular acusó al Gobierno de no prestar ayuda a la Generalitat pese a que, según los mensajes intercambiados con Carlos Mazón ese mismo día, el entonces president valenciano le reconoció que contaban con el apoyo de la UME y que la situación era "un puto desastre".

Mínguez ha afirmado que mentir sobre una tragedia con 230 víctimas "cruza una línea roja" y convierte a Feijóo en "cómplice" de una negligencia grave, descartando que se trate de un error y calificándolo de falsedad deliberada. En ese contexto, ha acusado también al PP en su conjunto de manipular los hechos y ha cuestionado que Feijóo estuviera informado "en tiempo real", como aseguró.

La portavoz socialista ha contrapuesto la forma de hacer política del PP, que a su juicio se basa en protegerse y mentir, con la del PSOE, centrada en buscar soluciones.

Por otro lado, las organizaciones sociales y de víctimas de la DANA han aplazado la manifestación prevista en Valencia por la previsión de lluvias, con aviso amarillo en el litoral por precipitaciones intensas.

Maduro dice que Estados Unidos fabrica una "realidad virtual" para robar recursos a Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado a sectores de poder de Estados Unidos de construir una "realidad virtual" para justificar una estrategia de dominación destinada, según él, a apropiarse de los recursos naturales del país. Sus declaraciones llegan en un contexto de fuerte tensión con Washington por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que Caracas interpreta como una amenaza para provocar un cambio de régimen.

Durante un acto oficial, Maduro denunció la existencia de una "guerra psicológica" contra Venezuela y rechazó cualquier escenario basado en la confrontación militar, el colonialismo o el esclavismo, que consideró superados en la historia de América. Estas críticas se repiten desde que Estados Unidos inició en agosto un operativo aeronaval en la región.

En paralelo, Washington ha reforzado su presencia militar con el envío de drones MQ-9 Reaper a Puerto Rico. Además, Donald Trump aseguró recientemente que Venezuela retiró los derechos petroleros a empresas estadounidenses y afirmó que quiere recuperarlos, una afirmación que Maduro rechazó tajantemente al insistir en que esos recursos pertenecen al Estado venezolano.

Pese al clima de confrontación, Maduro ha reiterado en varias ocasiones su disposición al diálogo. Desde el inicio del despliegue militar, ha enviado mensajes a Trump, incluida una carta en septiembre y una llamada telefónica a comienzos de diciembre, que calificó de cordial. El Gobierno estadounidense sostiene que su estrategia busca combatir el narcotráfico y proteger los intereses petroleros de sus empresas, mientras que Venezuela niega esas acusaciones y denuncia como "piratería" la incautación de buques con crudo en el marco de las sanciones.

