Muere una mujer de 79 años y nueve resultan heridas tras un incendio en un edificio en Valencia

Las llamas se han originado en la habitación de la víctima mortal, ubicada en uno de los bloques de la calle Profesor López Piñero, en Valencia.

Imagen de una ambulancia de la Generalitat Valenciana

Imagen de una ambulancia de la Generalitat Valenciana Europa Press

Alba Gutiérrez
Publicado:

Una mujer de 79 años ha fallecido y otras nueve personas han sido atendidas tras el incendio de una vivienda en Valencia durante la pasada madrugada, tal y como han detallado el Ayuntamiento y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias. En concreto, la mujer ha fallecido después de que se incendiase su habitación en la que dormía en su domicilio ubicado en el piso 16 de uno de los bloques de la calle Profesor López Piñero.

Una llamada alrededor de las 2:00 horas de la madrugada alertaba de que unas llamas estaban devorando una de las viviendas de un edificio residencial que se encuentra junto a la Ciudad de Justicia. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Nacional y de la Local.

Una vez en el lugar de los hechos, evacuaron a varios vecinos del bloque y ayudaron a otra mujer que pedía auxilio desde el balcón de la casa que estaba ardiendo y por cuyas ventanas salía una densa humareda.

Posteriormente, los agentes facilitaron agua y toallas mojadas a la joven que estaba pidiendo auxilio hasta la llegada de los bomberos. Asimismo, y tal y como adelanta el diario Levante-EMV, la joven pudo ser evacuada en buen estado de salud y a continuación, los bomberos encontraron el cadáver totalmente calcinado de la víctima.

Seis de las personas atendidas son agentes de policía, que han sido dados de alta en el mismo lugar. Las otras tres son una mujer de 38 años, que ha sido trasladada al Hospital Doctor Peset, un hombre de 44 años, derivado al Hospital Clínico, y una mujer de 26, trasladada al Hospital General.

Por el momento, la unidad científica de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de estos hechos. Por otro lado, el cuerpo de la fallecida ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde se le practicará la autopsia.

Casi 20 intoxicados por un incendio en una vivienda en Alaquàs, Valencia

Durante el pasado viernes, un total de 17 personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo como consecuencia de un incendio que tuvo lugar en una vivienda del patio 17 de la calle Cid, en Alaquàs.

El fuego se ha declarado a las 7:12 horas por causas que aún se encuentran bajo investigación y, rápidamente, se han enviado varias dotaciones de bomberos al lugar, así como medios sanitarios.

Tal y como explicó el alcalde de la localidad al Levante-EMV, Toni Saura, "a las 7:10 horas ha llegado el aviso a través de una llamada de la vecina". Asimismo, ha asegurado que "la puerta afectada es la 1, en la que se encontraban un hombre y su perro". Posteriormente, el alcalde precisó que "el animal ha fallecido y al hombre lo han trasladado al hospital".

Los servicios médicos han atendido a los vecinos y vecinas, un total de 17 personas. Tal y como han explicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias, "todas ellas han sido dadas de alta en el lugar", "a excepción del hombre que reside en la vivienda, de 40 años, que ha sido trasladado al Hospital General de Valencia en ambulancia".

